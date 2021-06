romina-power-non-dimentica-al-bano:-“insieme-vibriamo”.-fan-in-estasi

Romina Power e Al bano tornano a far sognare i fan che sperano in un ritorno di fiamma, arriverà mai? Ci sono tutti i presupposti.

Romina Power e Al bano dopo anni sono ancora al centro del gossip. La loro fama va oltre ogni limite, i due cantanti sono conosciuti in tutto il mondo sia per le loro canzoni che per la loro vita privata.

La coppia è una tra le più parlate e i fan sperano ancora che tra loro possa riaccendersi la passioni, c’è chi pensa che la fiamma non si sia mai spenta del tutto.

Romina Power su Al bano: il loro legame è unico

Con il loro talento e le loro canzoni hanno fatto innamorare milioni di persone, generazione dopo generazione. La loro musica è arrivata a conquistare tutto il mondo e i loro concerti sono sempre sold out.

Tra loro c’è empatia, stima reciproca e l’uno non può fare a meno dell’altro. Hanno provato a separarsi senza mai riuscirsi, il bene supera ogni cosa. A parlare del loro rapporto è Romina che in un’intervista da Serena Bortone ha affermato che

Non lo so cosa succede ogni volta che cantiamo insieme. Penso, comunque, che le nostre voci insieme creino una vibrazione. Lui ha una voce squillante, decisa, alta, io ho invece una voce molto soft e bassa.

I due hanno vissuto metà dei loro anni insieme, tra alti e bassi, superando anche sfide difficili. La scomparsa della loro figlia Ylenia, impossibile da dimenticare. Da genitori sperano che in qualche parte del mondo la loro bambina, ormai donna, sia ancora viva.

I due stanno per diventare nonni per la terza volta. La figlia Cristel Carrisi è di nuovo incinta e la coppia non vede l’ora di conoscere il nuovo prossimo arrivato. Sono molto emozionati. Così si presenta un’altra occasione per passare del tempo insieme.