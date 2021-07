romina-power,-parole-da-brividi-per-la-figli-cristel-“oggi-mi-sento-…”

Romina Power e Albano Carrisi sono una delle coppie più amate della televisione italiana e non solo. I due con la loro voce e con il loro amore hanno fatto sognare milioni di persone nel mondo e ancora oggi sono molti coloro che li seguono con passione ed affetto. Dal loro amore sono nati quattro figli tra cui la bellissima Cristel Carrisi alla quale mamma Romina nelle scorse ore ha dedicato delle bellissime parole sui social.

Il matrimonio tra Romina Power e Albano Carrisi

Sono trascorsi molti anni da quando il 26 luglio del 1970 Albano Carrisi e Romina Power sono diventati marito e moglie. Dal loro matrimonio sono nati ben 4 figli. E nello specifico Ylenia nata nel novembre del 1970 e improvvisamente scomparsa nel nulla nel dicembre del 1993 a soli 23 anni. Poi ancora nell’aprile del 1973 è invece nato il secondogenito Yari, grande appassionato di musica tanto da essere diventato un bravissimo cantautore e musicista ed aver collaborato sia con il padre Al Bano, per il quale ha scritto diversi testi, ma anche con altri importanti artisti tra cui Jovanotti. Alla nascita di Yari è poi seguita nel dicembre del 1985 quella della bellissima Cristel oggi stilista, moglie e mamma di due bambini di nome Kay e Cassia. Infine la famiglia Carrisi si è arricchita nel giugno del 1987 con l’arrivo della quarta e ultima figlia ovvero Romina Junior, grande appassionata di arte e fotografia.

Il successo di Cristel Carrisi

Cristel Carrisi è la terza figlia di Al Bano e Romina Power e la prima che ha offerto ai genitori la possibilità di diventare nonni di due splendidi bambini nati dall’amore con l’imprenditore Davor Luksic, suo marito. Se da ragazza sembrava che volesse seguire la carriera dei genitori ed entrare a far parte del mondo della musica ecco che negli anni successivi i suoi interessi sembrerebbero essere cambiati. Oggi infatti è una stilista ma non solo. Come ha svelato la stessa Romina Power tramite il suo account Instagram ecco che la giovane si è anche recentemente laureata in letteratura presso una delle più importanti università d’America ovvero Harvard.

Il post commosso di mamma Romina

Proprio Romina Power nelle scorse ore ha condiviso, tramite il suo account Instagram, un post colmo di orgoglio per il successo ottenuto dalla figlia Cristel. “Oggi mi sento particolarmente fiera di Cristel, laureanda in letteratura a Harvard”, queste le parole scritte dall’ex moglie di Al Bano la quale ha poi proseguito elogiando la figlia “Non solo bella, moglie e mamma a tempo pieno ma anche intelligente!!!”.