Romina Power presenta il suo nuovo amore. Ecco chi è l’uomo che le ha fatto dimenticare Albano. “Lui pazzo di gelosia”

Romina Power vuole un nuovo amore e ha deciso di riaprire il suo cuore. Queste parole ci lasciano sconcertati, perché la donna ha sempre affermato con convinzione di aver avuto un solo grande amore nella sua vita, ovviamente Albano Carrisi. Si è sempre detta non interessata alla ricerca di un compagno, anzi, ha sempre affermato di stare molto bene da sola. Oggi la sua vita è ugualmente riempita dai suoi figli, che le hanno regalato anche la gioia di essere nonna. Nonostante questo, la cantante ha ammesso di non poter prendere parte alle decisioni riguardo l’educazione dei nipotini.

Il ruolo della nonna, si sa, è quello di viziare, non quello di educare. Quando i figli formano un nuovo nucleo familiare, i genitori devono limitarsi a essere un elemento di supporto, senza poter prendere spazio all’interno delle decisioni della nuova famiglia. Forse proprio per questo Romina Power si sente ritagliata fuori. Con l’avanzare dell’età, la donna ha capito di non voler passare la vecchiaia da sola e ha scelto di aprire nuovamente le porte del suo cuore. Le sue affermazioni hanno scatenato i pettegolezzi sin dal primo momento. C’è chi addirittura pensa che un fidanzato ci sia già.

Del resto, Romina Power non parla mai a caso e se ha affermato di voler un nuovo compagno, probabilmente, è perché probabilmente ha già una buona base su cui poggiarsi. Si dice che un uomo americano, molto elegante, potrebbe aver fatto breccia nel suo cuore. Per il momento queste sono soltanto dicerie e supposizioni, alle quali non possiamo fare altro che aggiungere le nostre. La cantante ha davvero un nuovo amore? Oppure questo cambio di rotta è determinato dal fatto che Albano non è ancora tornato a braccia aperte da lei? Il cantante di Cellino San Marco è ancora con la sua nuova compagna, Loredana Lecciso.

E’ con lei che ha creato una nuova famiglia. Dalla loro relazione, infatti, sono nati due figli: Albano Junior e Jasmine. Romina Power, dal suo ritorno in Italia, non ha mai nascosto il suo amore per lui. Soprattutto, non ha mai voluto stringere un rapporto con Loredana Lecciso, la donna che ha preso il suo posto nella tenuta. Tra le due c’è una rivalità ormai nota, dimostrata dalle frecciatine che spesso si mandano tramite i social network o, peggio ancora, tramite le interviste. Si è venuto a creare quindi il triangolo d’amore probabilmente più famoso d’Italia, con Albano Carrisi che si ritrova tra due fuochi.

Ma Albano, per il momento, afferma di voler trascorrere la sua vecchiaia con Loredana Lecciso e che la sua ex moglie, decidendo di lasciarlo, lo ha perso definitivamente. D’altro canto Romina Power continua a dire che lui è il suo unico amore e che quando sono insieme “è come se non ci fossimo mai lasciati”. Vedere che il suo ex marito continua a resisterle, probabilmente, le sta facendo cambiare rotta. Ma può essere che la cantante abbia rilasciato questa notizia soltanto con lo scopo di farlo ingelosire? O si è definitivamente rassegnata, decidendo di trovare un altro compagno?

