romina-power-ritrova-l’amore-proprio-con-lui,-beccati-a-letto-insieme.-fan-impazziti-“siete-stupendi”

Romina Power ha pubblicato uno scatto d’amore nei confronti del suo cagnolino. E’ lui che compare tra le lenzuola nel suo letto, a far capire che probabilmente i due dormono insieme. “Buongiorno piccolo mio” sono queste le parole che la cantante ha usato per accompagnare lo scatto di un cucciolo evidentemente appena sveglio. L’animale ha un viso molto dolce e subito ha conquistato i fans della donna, che oggi è innamorata esclusivamente della natura. Ma c’è stato in tempo in cui è stata innamorata anche di Albano Carrisi, e questo il pubblico italiano non riesce a dimenticarlo. ( continua dopo la foto)

Quando la cantante è tornata in gioco, riprendendo il suo posto sul palco insieme all’ex marito, in tantissimi hanno sperato che tra i due riscoppiasse la scintilla. Questo nonostante il cantante sia attualmente impegnato con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli. Questo triangolo conquista sempre le prime pagine dei giornali di gossip. Tra Romina Power e Albano Carrisi c’è un legame meraviglioso, e spesso la donna ha affermato che prova e proverà sempre amore per il suo ex. Parole che non sono piaciute alla Lecciso, al punto che le due donne non riescono proprio a costruire un buon rapporto.

Nel corso di una delle sue interviste proprio con Mara Venier, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato che uno dei suoi desideri maggiori sia quello di costruire una felice famiglia allargata, con le due donne della sua vita che si perdonano a vicenda e siedono alla stessa tavola. Ma è molto difficile che questo accada. Loredana Lecciso e Romina Power non sono riuscite neanche a condividere la grande tenuta di Cellino San Marco, dove la cantante si era trasferita in compagnia di suo figlio Yari una volta rientrata in Italia. Ma adesso, a causa dei rapporti con la show girl, ha dovuto trovare un’altra sistemazione.

Non aiutano le dichiarazioni d’amore dell’americana per Albano e il feeling che la coppia mostra di possedere quando si trova ancora unita su di un palco. Le cose magari potrebbero migliorare se la Power si innamorasse nuovamente e non costituisse più un pericolo. Sembra che il cuore di Romina Power sia attualmente aperto soltanto ai figli e agli animali. “Un altro compagno di vita? Penso di continuare la mia vita da sola. Non potrei più vivere con un altro uomo. Ho i miei figli, i miei nipoti e non voglio disturbare questo equilibrio. Non ho più il tempo e la pazienza da dedicare a un altro compagno”.

