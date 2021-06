Romina Power, sapete perchè indossa sempre tuniche e scarpe basse? Il motivo è incredibile!

Romina Power indossa sempre tuniche e scarpe basse: sapete qual è il motivo? E’ davvero incredibile!

Romina Power, l’avete notato anche voi? Indossa sempre scarpe basse e tuniche: qual è il motivo (fonte getty)

Romina Power è una delle cantanti più amate ed apprezzate del panorama musicale, e insieme ad Al Bano ha formato una coppia artistica di grande successo. Conosciamo benissimo la carriera dell’artista, dato che, la notorietà che la circonda non conosce confini, ma cosa sappiamo invece di lei?

Vi siete mai chiesti perchè Romina indossa sempre tuniche e scarpe basse? Il suo abbigliamento non può non colpire, siamo avvezzi a vederla sempre così, con il suo stile unico, proprio come lei. E proprio per questo, molti avranno notato questa sua abitudine. Cosa si nasconde dietro questa scelta? Ve lo sveliamo noi, seguiteci!

Romina Power indossa sempre tuniche e scarpe basse: qual è il motivo? Non immaginereste mai

Impossibile non amarla e apprezzarla, la sua voce ha fatto la storia del panorama musicale e ancora oggi, Romina Power raccoglie il successo, meritatissimo, dobbiamo ammetterlo. Conosciamo nel minimo dettaglio la sua vita professionale, ma cosa sappiamo invece di lei?

L’artista veste con un abbigliamento che, certo, non passa inosservato, dato che, indossa sempre tuniche e scarpe molto basse: ma qual è il motivo che si nasconde dietro questa scelta? I motivi per cui Romina Power indossa sempre una tunica e scarpe basse sono in realtà due, e sarebbero da collegare anche al suo stile di vita.

Non tuti lo sanno, perchè l’artista indossa sempre scarpe basse e tuniche (fonte mediaset play)

Il primo è legato ad un intervento chirurgico, infatti, Romina si è sottoposta ad un’intervento di artoscopia, e per questo, non indossa scarpe alte, e preferisce utilizzare scarpe basse. Il secondo motivo è perfettamente collegato al suo stile di vita. La cantante si è avvicinata da tempo alla religione Buddista, concentrandosi sulla meditazione e sul benessere spirituale. Romina, attraverso i suoi abiti, quindi le tuniche, vuole per questo dare quel senso di leggerezza, ma anche ricordare lo stile etnico.