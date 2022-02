romina-power-sconvolgente-a-70-anni,-la-foto-in-bikini-lascia-tutti-a-bocca-aperta.-eccola

Romina Power ha entusiasmato i suoi follower con uno scatto in bikini che la ritrae ai tempi d’oro, quando aveva appena incominciato la sua carriera come attrice e cantante. Oggi la sua fama è dovuta probabilmente più alla turbolenta storia d’amore con Albano Carrisi che ai suoi meriti sul campo professionale. Entrambi i personaggi famosi del piccolo schermo si ritrovano invischiati in questa storia. Non esiste intervista che non si vada a concentrare sui loro rapporti. E, da buoni protagonisti dello spettacolo italiano, invece di ritrarsi i due hanno deciso di marciarci sopra.

Sono pochi quelli che invece si soffermano su Romina Power senza Albano Carrisi e viceversa. Del resto, i due si sono conosciuti in tenera età, quando erano pieni di sogni e di ardore. Ma non dobbiamo dimenticare che venivano da due mondi completamente diversi. Lei era figlia d’arte, del famosissimo e ammiratissimo Tyrion Power: una ragazza americana timida ma allo stesso tempo disinibita, con la voglia di fare mille esperienze nella vita. Lui era invece un figlio del sud Italia, con i suoi valori che si è portato nel cuore per tutta la vita. Entrambi, per stare insieme, hanno dovuto rinunciare a una parte della loro personalità. ( continua dopo la foto)

Romina Power, che mai ha nascosto il suo passato fatto anche di droghe, di sesso occasionale, di esperienze al limite, ha dovuto rinunciare a buona parte della sua libertà. Sempre nelle interviste ricorda la folle gelosia di Albano, come quella volta che le impose di dare fuoco alle appassionate lettere d’amore di un suo ex fidanzato, o quelle volte in cui rispondeva lui stesso al telefono per redarguire chiunque la cercasse. Non solo, la giovane attrice in erba ha anche rinunciato a ruoli importanti, che magari l’avrebbero resa famosa a prescindere dalla sua storia d’amore, per dedicarsi alla famiglia.

Albano Carrisi dal suo canto si è ritrovato a dover accettare il turbolento passato della sua compagna, a farla entrare nel suo mondo, rinunciando sicuramente ad alcuni dei valori che da sempre lo accompagnavano. Oggi Romina Power ha voluto condividere con i suoi follower un ricordo di quella giovane donna piena di sogni, che sfrontata posava in bikini davanti le telecamere. Una piccola attrice che, con le sue forme morbide e burrose, era diventata l’oggetto del desiderio di tantissimi uomini. Una ragazza che per amore ha rinunciato alla libertà e alla possibilità di mettere ancora in mostra le sue forme.

Romina Power ha aspettato anni prima di ribellarsi a questo nuovo mondo tutto italiano che l’aveva accolta. La tenuta di Cellino San Marco, così come il ruolo che lei e Albano dovevano impersonificare nella società (quello di coppia perfetta) hanno cominciato ad andarle stretti. Più volte la donna ha chiarito che la separazione non è stata dovuta alla scomparsa della primogenita Ylenia, come in molti vogliono pensare, ma a un suo desiderio di semplicità. Una rivalsa, che però ha portato oggi alla sua evidente competizione con la nuova compagna di Albano, Loredana Lecciso. La cantante ha ritrovato la sua libertà, ma in compenso ha perso il suo vero amore? Perché nonostante tutto lei è tornata qui, e lo guarda ancora come se fosse la prima volta.

Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche suINSTAGRAM

L’articolo Romina Power sconvolgente a 70 anni, La foto in bikini lascia tutti a bocca aperta. Eccola proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.