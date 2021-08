Romina Power si è fidanzata, beccata in un bacio appassionato con il suo nuovo amore. Ecco le foto choc

Romina Power dimentica Albano: ha un nuovo fidanzato? Lo scatto rubato di quel bacio appassionato, ma chi è l’uomo con lei? Romina Power dimentica dopo tanti anni Albano? Sembra esserci un altro uomo nella sua vita dopo tanti anni, da questo punto di vista, di silenzio.

Al momento non si hanno molti dettagli a riguardo tuttavia Novella 2000 ha rubato una serie di scatti in cui la cantante di origini americane viene immortalata a cena con un elegante uomo la cui identità tuttavia ancora oggi rimane sconosciuta.

In moltissimi si sono prodigati nel cercare chi fosse questo fantomatico uomo che, come sappiamo, nel bel mezzo del loro incontro le ha dato anche un bacio appassionato, che ha di fatto spazzato via tutti i dubbi possibili riguardo al loro rapporto.

Ma non finisce qui: dalle immagini, infatti, sembra proprio che i due non fossero per la prima volta insieme ma, al contrario, sembra che fossero già particolarmente complici, segnale -seppur ipotetico- del fatto che i due avessero una relazione da ormai qualche tempo. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi riguardo a questa storia d’amore di Romina che dopo la fine del suo matrimonio con Albano di fatto non ha mai fatto niente più di questa foto ai propri fan riguardo alla sua vita privata.

Se, infatti, Albano è, da questo punto di vista, andato avanti con Loredana Lecciso, che non ha mai avuto un rapporto splendido, per usare un eufemismo, con Romina, dall’altra parte è innegabile il fatto che la sua ex moglie non ha mai voluto svelare questa sua parte di vita che è rimasta sempre privata. Ecco perchè questa foto in cui bacia quello che sembra essere il suo nuovo presunto fidanzato ha letteralmente spiazzato tutti quanti. La sua identità, però, è e rimane ancora oggi un vero e proprio mistero.

