Romina Power si sfoga contro Albano: “Ecco perché me ne sono andata, E’ stata lesa la mia dignità. Tutta la verità sul litigio”. Fan distrutti

Romina Power ha raccontato in un’intervista di come il suo amore con Albano l’ha portata a perdere completamente la sua personale identità. I due famosissimi cantanti sono stati insieme per ben 30 anni, ma la vita li ha separati nel 1999. Lei è tornata per la sua strada, in America, dove è rimasta per molto tempo prima di far ritorno in Italia. Ma ancora oggi la sua vita e la sua carriera sono legate a quelle del suo ex marito. Il pubblico italiano sogna di rivederli insieme, e i salotti televisivi cui prendono parte non possono fare a meno di esporre domande sulle loro nozze.

Così, sia Albano che Romina Power si ritrovano ancora oggi a commentare gli errori del passato, ma anche il fortissimo amore che li ha legati. Lei era figlia d’arte. Ricordiamo infatti che il suo papà era Tyrion Power, un divo di Hollywood. Per questo, la ragazza si è ritrovata catapultata nel mondo dello spettacolo alla giovanissima età di 13 anni. La perdita del papà l’ha lasciata sola e spaesata in questo difficile ambiente. Il suo carattere timido poi non l’aiutava a ritrovarsi a suo agio. Forse anche per questo, dopo soli 3 anni, l’arrivo del cantante nella sua vita è stato di tale importanza.

“Quando vieni catapultata in un mondo di adulti a 13 anni, incontrare a 16 qualcuno che si occupa di te, condivide le stesse passioni, ti fa compagnia, ti manda fiori, compone canzoni per te, è veramente bello”. Il giovane Albano a quei tempi era impegnato a cercare di costruire la sua carriera. L’incontro con Romina Power ha aiutato entrambi ad andare avanti, e la loro intesa artistica li ha portati a ottenere un grande successo. Due caratteri diversi che insieme hanno contribuito alla crescita l’uno dell’altro, personale e lavorativa, uniti da una grande passione e da un amore che ha conquistato l’Italia intera.

“Ero di una timidezza e di un’insicurezza spaventosa. Ho assorbito e fatta mia la sua disinvoltura. E penso di aver alleggerito la sua tendenza al melodramma. Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto canzoni e cantato insieme. Non avevamo programmato nulla”. Romina Power ricorda quei primi momenti d’amore con grande trasporto. Ma non tutto è sempre stato perfetto. Dal momento in cui il suo nome è stato legato a quello di Albano, infatti, il suo passato è stato completamente cancellato. La donna è stata conosciuta esclusivamente in funzione del suo uomo.

Viviamo in un mondo maschilista e Romina Power, come tutte noi, lo ha provato sulla sua pelle. “Mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un conduttore annunciava Albano e Romina, io aggiungevo sempre Power”. Del resto, come suddetto, il retaggio artistico della cantante è di estrema importanza. La sua carriera è nata in giovane età e siamo sicuri che avrebbe raggiunto il cuore del pubblico anche senza l’aiuto di quello che poi è divenuto suo marito. Ancora oggi, la cantante si ritrova sempre ad essere legata al bel Carrisi, nonostante il loro matrimonio sia finito da più di 20 anni.

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo piccolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Romina Power si sfoga contro Albano: “Ecco perché me ne sono andata, E’ stata lesa la mia dignità. Tutta la verità sul litigio”. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.