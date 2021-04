Romina Power stupisce tutti: “Ecco chi amo, è lui l’uomo della mia vita. Albano sa tutto e anche i miei figli”

Belle notizie per gli amanti della coppia Romina Power e Albano Carrisi. Pare che la cantante americana abbia finalmente dichiarato il suo amore per l’ex marito in televisione. Nonostante il cantante di Cellino San Marco afferma chiaramente di essere felice con la sua nuova compagna, Loredana Lecciso, tutto il pubblico italiano è sicuramente unito e speranzoso in un ritorno di fiamma con la ex. Oggi vivono tutti e tre nella grande tenuta in Puglia ma le due donne non vanno affatto d’accordo. Non è difficile crederci, soprattutto considerando le mielose parole che si scambiano i due ex fidanzatini.

Romina Power è stata ospite a L’Intervista, trasmissione di Maurizio Costanzo. Come sempre, le domande ricadono sulla relazione tra lei e Albano e sull’affetto che li lega. La cantante non ha mentito e ha risposto con estrema sincerità: “E’ una cosa strana che mi lega ad Albano, un legame indissolubile. Non riesco a non amarlo, questa cosa che ci lega non smetterà mai, lo sa lui e anche i miei figli. E’ evidente a tutti”. Parole toccanti le sue che pubblicamente dichiara che una parte del suo cuore, se non tutto, apparterranno sempre al compagno di vita e di lavoro. Come reagirà la Lecciso a questa dichiarazione?

Del resto, anche Albano a modo suo ha pubblicamente confessato di amare ancora Romina Power. Ospite di Mara Venier a Domenica In, le ha confidato che il suo desiderio più grande è quello di avere una felice famiglia allargata e che le due donne più importanti della sua vita si seggano alla stessa tavola. Quindi si è rivolto direttamente a loro dicendo “Vi amo”. Il cantante di Cellino San Marco si sarà ritrovato sicuramente in una situazione complicata da quando la ex moglie ha fatto ritorno dall’America, ma non demorde e tenta di avere un buon rapporto con entrambe.

Con Romina Power, se la fiamma non può ardere da un punto di vista sentimentale, ha ripreso sicuramente a brillare da quello lavorativo. I due sono tornati a cantare insieme, rendendo felici tutti i loro fans che non li hanno mai dimenticati e acquistandone di nuovi. Albano ha anche ammesso che gli piacerebbe tornare a competere nel Festival di Sanremo insieme a Romina. Per l’edizione di quest’anno ci ha tentato da solo, ma la canzone non è stata scelta da Amadeus e lui, con non poco rammarico, ha dovuto seguire la competizione tra cantanti italiani da casa.

E’ da vedere se per l’anno prossimo riuscirà a convincere Romina Power. Intanto, per i più amanti della coppia storica, le speranze ancora non muoiono. Queste continue dichiarazioni di amore che si fanno l’un l’altro fanno presagire che per Loredana Lecciso il futuro non sarà affatto semplice. A meno che non accetta questa situazione e Albano non diventi un nuovo Pupo, diviso tra due donne che ne sono felicemente consapevoli. E’ tutto da vedere, ma sicuramente ogni parola dei due in merito verrà seguita con passione dal pubblico, che spera in un lieto fine. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Romina Power stupisce tutti: “Ecco chi amo, è lui l’uomo della mia vita. Albano sa tutto e anche i miei figli” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.