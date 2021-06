Romina Power vuole tornare con Al Bano. La frase non lascia dubbi: accetterà?

Romina Power non riesce più a trattenersi, il sentimento per Al bano è troppo grande per tenerlo nascosto. E adesso cosa succederà?

Romina Power e Al bano sono da sempre una delle coppie più gettonate e amate dal pubblico italiano. La loro storia ha fatto emozionare i fan e la loro musica ha conquistato i cuori di tante persone a livello internazionale.

Una coppia nella vita e nel lavoro, un’icona del mondo della musica che mai nessuno potrà mai dimenticare soprattutto adesso che la Power ha fatto una rivelazione sconcertante.

Romina Power e Al bano: torneranno insieme?

Ancora una volta Romina Power è tornata a parlare nel corso di un’intervista del suo sentimento per Al bano. Le sue parole fanno molto pensare, vorrebbe davvero tornare insieme al suo ex marito?

Non lo ha detto esplicitamente ma ha dichiarato apertamente che

Spero di non finire la mia vita sola, da un punto sentimentale.

Poi ha sottolineato che il suo rapporto con Al bano è speciale

Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene.

Non ha mai dimenticato sua suocera e la bellezza di Cellino San marco. E’ lì che ha trovato la sua pace interiore. Con la mamma dell’ex marito ha creato un rapporto stabile e di stima reciproca. Insieme hanno cresciuto quattro figli e le è molto grata. A tal proposito ha raccontato che

Aveva un’ingenuità simile a quella dei bambini. La più grande conferma di amore che ho avuto da lei è stato quando nel 2013 abbiamo cantato di nuovo insieme con Al Bano a Mosca e lei si è pagata il biglietto da sola in prima fila e si è lanciata su di me per baciarmi.

Il pubblico li ama e non smetterà mai di sperare in un ritorno di fiamma tra loro, la vita è imprevedibile e chissà se i due prima o poi torneranno ad invecchiare insieme?