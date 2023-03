Rompimento de adutora afeta abastecimento de água em 16 bairros de Santa Bárbara d’Oeste

A previsão de normalização da distribuição é até 22h, de forma gradativa. DAE de Santa Bárbara d’Oeste

Uma adutora de água se rompeu em Santa Bárbara d’Oeste (SP) nesta quinta-feira (9), o que pode causar problemas no abastecimento de 16 bairros. A previsão de normalização da distribuição é até 22h, de forma gradativa.

Segundo o Departamento de Água e Esgoto (DAE), o reparo está sendo feito entre 8h e 18h desta quinta. Os bairros da Zona Leste podem ser afetados:

Cidade Nova

Jardim Pérola

Esmeralda

Jardim das Palmeiras

Jardim Europa

Parque das Nações

Dona Regina

Candido Bertine II

Planalto do Sol I e II

Parque Zabani

Nova Conquista

Santa Fé

Laranjeiras

Joias de Santa Bárbara

Jardim das Orquídeas

O reparo ocorre na Avenida São Paulo com a Rua Limeira. Os telefones para informações são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910 (ligação de fixo e celular), atendimento até 0h, ou por mensagens pelo WhatsApp com atendimento até às 16h: (19) 9 9992-6848.

O DAE solicita a compreensão e orienta a economia de água das caixas dos imóveis, usando somente o necessário. Evitar lavar quintal e veículos nesse período pode ajudar a minimizar possíveis transtornos.

Vittorio Ferla