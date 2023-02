Rompimento de adutora após chuvas prejudica abastecimento de água em oito bairros de Hortolândia

Manutenção já foi realizada, mas abastecimento de água pode levar até 24 horas para ser completamente reestabelecido. Sede da Prefeitura de Hortolândia

O rompimento de uma adutora em Hortolândia (SP), por conta do volume de chuvas de segunda-feira (6), prejudicou o abastecimento de água em oito bairros da cidade. A prefeitura informa que realizou o reparo ainda na manhã desta terça-feira (7).

Ainda de acordo com a prefeitura, o bombeamento de água já foi retomado, mas o abastecimento pode levar até 24 horas para chegar a todas as casas devido ao tipo de rede que passa pela região.

Hortolândia informou, nesta terça, que infiltrações e um afundamento do solo na Rua Jurandir Silvério, no Jardim Carmen Cristina, provocaram o rompimento da adutora de 500 milímetros de água tratada. Confira, abaixo, a lista de bairros afetados.

Jardim Adelaide

Jardim Nossa Senhora de Fátima

Jardim Nova Europa

Jardim Novo Ângulo

Jardim Rosolém

Jardim Santa Esmeralda

Jardim Santiago

Jardim Terras de Santo Antônio

A orientação é para que os moradores economizem água enquanto o abastecimento não for normalizado.

