Rompimento de tubulação interdita trecho de rodovia vicinal que faz a ligação entre Pacaembu e Mirandópolis

Com o temporal na madrugada desta quarta-feira (1º), o volume acumulado de chuva ultrapassou os 830 milímetros em 2023. Parte da estrada municipal Kouitiro Sato, que liga Pacaembu (SP) a Mirandópolis (SP), cedeu após forte chuva na região

Renato Campanari/TV Fronteira

O rompimento de uma tubulação de passagem subterrânea de água do Córrego do Inferninho destruiu um trecho da Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (SPV-063) e provocou a interdição total da pista nos dois sentidos, onde o asfalto cedeu, nesta quarta-feira (1º), em Pacaembu (SP).

A via faz a ligação entre as cidades de Pacaembu, que fica na região de Presidente Prudente (SP), e de Mirandópolis (SP), na região de Araçatuba (SP).

Com o temporal desta madrugada, o acumulado de chuva em 2023, até o momento, ultrapassou os 830 milímetros no município. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram registrados 66 milímetros de chuva entre as 5h e 6h desta manhã.

Ao todo, durante a noite, foram contabilizados 98 milímetros de chuva na cidade.

Parte da estrada municipal Kouitiro Sato, que liga Pacaembu (SP) a Mirandópolis (SP), cedeu após forte chuva na região

O produtor rural Altair Gomes de França, que passa pelo trecho todos os dias, conversou com a TV Fronteira e explicou como essa situação o prejudica.

“Vai ficar intransitável. Vamos ter que usar a vicinal de terra, o desvio, para poder passar. Vai dar mais um menos uns oito a dez quilômetros de desvio”, disse.

Rota alternativa

Trecho da Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (SPV-063), entre Pacaembu (SP) e Mirandópolis (SP)

O secretário da Coordenadoria Municipal de Proteção Civil de Pacaembu, Luciano de Oliveira Teles, conversou com o g1 e citou a rota alternativa mais viável para motoristas.

“Por enquanto, para quem vem pra cá [Pacaembu], nós estamos cortando pela Mina d’água [atração turística no bairro rural Areia Branca], um pouquinho antes ali. O desvio tem cerca de cinco quilômetros, fica uns dois quilômetros antes do trecho interditado, e chega em Pacaembu. O acesso para o Centro de Detenção Provisória [CDP 2] também está sendo feito por essa estrada rural”, explicou.

Desvio alternativo na Mina d’água, atração turística no bairro rural Areia Branca, em Pacaembu (SP)

“A gente está em reunião agora, com agentes da prefeitura, para sinalizar e colocar placas no local”, acrescentou.

Já para os motoristas que transitam no sentido contrário, conforme o secretário, a rota alternativa, uma estrada rural, fica na estação de luz de Pacaembu, no bairro rural São José. “Ela vai sair próximo à Mina d’água, também em Areia Branca. E, depois, o motorista pega a vicinal”, concluiu.

Prefeitura

A Prefeitura de Pacaembu informou em nota que, além desse dano, está com vários relatos de alagamentos em residências.

“No intuito de sanar esses problemas, acionamos a Defesa Civil, inclusive, estamos com as equipes de Assistência Social e Obras mobilizadas para ajudar as famílias atingidas”, citou.

“Vale destacar que todo efetivo está engajado em sanar o problema, e só sairá do local quando todos afetados estiverem devidamente amparados”, finalizou.

