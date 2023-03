Romualdo Arppi Filho, árbitro da final da Copa do Mundo de 1986, morre no litoral de São Paulo

Arppi Filho foi o árbitro da final da Copa do Mundo de 1986, onde a Argentina conquistou o bicampeonato mundial ao vencer a Alemanha por 3 a 2. Morreu aos 84 anos o ex-árbitro de futebol Romualdo Arppi Filho, em Santos,.

O ex-árbitro de futebol Romualdo Arppi Filho morreu, no sábado (4), em Santos, no litoral de São Paulo. Arppi Filho tinha 84 anos e estava internado no Hospital Ana Costa, onde fazia tratamento renal e, segundo seus familiares, não resistiu.

Ao g1, um dos filhos de Arppi Filho, Ricardo de Oliveira Arppi, afirmou que o pai foi uma das figuras mais importantes da história do futebol nacional. “Meu pai foi e sempre será referência. Que ele seja lembrado pelo destaque no esporte e como um ser humano incrível”, disse.

No auge de sua carreira, o ex-árbitro apitou a final da Copa do Mundo de 1986, no México, onde a Argentina conquistou o bicampeonato mundial ao vencer a Alemanha por 3 a 2. Na ocasião, os gols dos hermanos foram marcados por Brown, Burruchaga e Valdano.

Arppi Filho nasceu em Santos no dia 7 de Janeiro de 1939. Na Copa de 1986, ele se tornou o segundo árbitro brasileiro a apitar uma partida final de Copa, antecedido por Arnaldo Cézar Coelho. No torneio, também apitou França 1 x 1 URSS e México 2 x 0 Bulgária.

O ex-árbitro iniciou a carreira aos 14 anos e, profissionalmente, aos 20. Chegou a apitar as decisões do Campeonato Brasileiro de 1984 e 1985, uma final do Mundial Interclubes em 1984 e participou de três olimpíadas: Cidade do México (1968), Moscou (1980) e Los Angeles (1984).

Nos últimos anos, Arppi Filho passou a viver em São Vicente, também no litoral de São Paulo, onde atuava como corretor de imóveis. Foi pai de três filhos e avô de três netos e, até hoje, é considerado por colegas e ex-jogadores um dos melhores árbitros da história do futebol brasileiro.

