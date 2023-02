Ronciglione – Festa grande per il trionfo di Marco Mengoni a Sanremo (VIDEO e FOTO MARIGLIANI)

RONCIGLIONE – Festa grande a Ronciglione per il trionfo di Marco Mengoni a Sanremo.

L’emozione della mamma Nadia e l’entusiasmo incontenibile del papà Maurizio, che all’annuncio del nome del vincitore del Festival, cioè il figlio, ha gridato a squarciagola: “E’ nostro. E’ nostro”. Riferimento al premio e più in generale a Sanremo. E poi gli applausi che non finivano più, la gioia incontenibile degli altri parenti, zii e cugini, e degli amici, compreso il sindaco, Mario, che porta il suo stesso cognome.

Marco per Ronciglione pic.twitter.com/JZJV7hrz3T — Stefano Marigliani (@stemarigliani) February 12, 2023

Scene dal Teatro Ettore Petrolini di Ronciglione, dove sabato sera, per seguire Sanremo e fare il tifo per Marco Mengoni, era stata organizzata una serata speciale con maxi schermo sul palco. All’ingresso della sala 2 gigantografie tratte da foto del cantante scattate al Carnevale del 2018 e a quello del 2019 dal fotografo Stefano Marigliani.

Si vede lui, Marco, in maschera durante i corsi di gala a cui, se non fosse per gli impegni di lavoro, non avrebbe rinunciato neanche quest’anno per nessuna cosa al mondo. Nei due cartonati, avvolto dai costumi, è irriconoscibile e mostra soltanto gli occhi. Ronciglione ha festeggiato così la vittoria annunciata del suo illustre concittadino.

Chiuso il teatro poco dopo la proclamazione del vincitore, la folla si è riversata in piazza della Nave per continuare a festeggiare, fino alle quattro della mattina, a dispetto della temperatura glaciale scesa sulla cittadina dei Cimini. “Certo è mio figlio – ha detto la mamma – ma Marco se lo meritava davvero. Ha lavorato moltissimo per questo Sanremo. E’ il nostro orgoglio”.

Brindisi, chiacchiere e tanta, tanta allegria in un sabato sera carnevalesco che passerà alla storia. Esattamente come nel 2013, quando Marco vinse Sanremo con L’essenziale. Stavolta, a distanza di dieci anni da allora, il ragazzo partito da X Factor è salito di nuovo sul gradino più alto del podio con il brano Due vite.

Una cavalcata verso il traguardo senza ostacoli, quella di quest’anno. Dopo essersi aggiudicato la serata delle cover insieme al coro gospel di casa nella corte inglese, Mengoni ha ancora una volta sbaragliato tutti. Dato per favorito da critica e stampa, ha vinto pure il premio per il miglior testo e ha dedicato la sua vittoria a tutte le donne cantanti che non sono salite sul podio d’onore dei primi cinque: “Avevano dei pezzi belli ed interessanti”, ha dichiarato ai microfoni, subito dopo le foto di rito davanti alla palma.

“ho chiamato mia mamma ma non mi ha risposto per due volte, poi ad un certo punto mi ha risposto e mi ha detto che stavano festeggiando in piazza quindi non poteva rispondermi” QUESTA ICONA #DomenicaIn #Sanremo2023 pic.twitter.com/tKnq7Mnbpf — venere di twitta (@aleferaz) February 12, 2023

La Banda Alceo Cantiani, diretta dal maestro Fernando De Santis e già protagonista qualche anno fa di un video del cantautore pubblicato per lanciare una sua canzone, era presente al Teatro Petrolini e dopo l’annuncio della vittoria ha intonato alcuni suoi brani e suonato la musica del Saltarello, tipico ballo del luogo, davvero amatissimo da Marco durante il Carnevale.

