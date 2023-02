ronciglione-tutto-per-marco-mengoni:-cittadini-al-teatro-per-la-finalissima-del-festiva-di-sanremo

RONCIGLIONE – Quando Marco Mengoni chiama, Ronciglione risponde e soprattutto il Comune. L’Amministrazione ha infatti deciso di invitare tutti i concittadini, sabato 11 febbraio 2023, al Teatro comunale Ettore Petrolini per condividere l’emozione dell’ultima serata del Festival di Sanremo e fare il tifo per Marco. Il cantante ronciglionese, dato tra i favoriti, con il testo “Due vite”, nella serata delle cover, si esibirà sulle note di “Let it be” dei Beatles, accompagnato dal Kingdom Choir, coro gospel conosciuto nel Regno Unito per le emozionanti esibizioni, la più famosa quella al matrimonio reale tra Harry e Megan, 13 elementi che promettono scintille

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria (𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗱 𝗲𝘀𝗮𝘂𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝟮𝟱𝟱 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶).

Per prenotare: 0761629030 – 0761629040 (dall’8 al 10 febbraio, numeri disponibili dalle 9 alle 13).

valipomponi