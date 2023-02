Rondônia confirma 1.026 casos de dengue nos primeiros 23 dias de 2023

Relatório revela que estado registrou um aumento de 40% de casos confirmados em relação a todo ano de 2022. O ‘Aedes aegypti’ atua como transmissor da dengue, da chikungunya e da zika

Nos primeiros 23 dias de 2023, Rondônia confirmou 1.026 casos de dengue. Os dados foram compilados e divulgados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Agevisa) nesta quarta-feira (1º).

O novo relatório revela que nos primeiros dias deste ano, Rondônia registrou um aumento de 40% de casos confirmados em relação a todo ano de 2022. Sendo:

1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022: 731 casos confirmados

1º a 23 de janeiro de 2023: 1.026 casos confirmados

Além disso, os dados da Agevisa mostram que 21 municípios estão em surto, com incidência, em algumas cidades, de mais de 2 mil casos, como Ji-Paraná (RO).

Dados do semestre

Entre julho de 2022 a janeiro de 2023, Santa Luzia do Oeste, Jaru, Alvorado do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Alta Floresta do Oeste, São Felipe d’Oeste e Vilhena foram os municípios que tiveram a maior incidência de dengue, ficando acima dos 2 mil.

Nesse mesmo período, os municípios que registram óbitos de dengue foram:

Mortes por dengue em 2022

LIRAa

Os dados do Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa), divulgados nesta quarta (1º) pela Agevisa, foram compilados entre outubro e novembro de 2022.

O levantamento mostra que 13.871 visitas foram realizadas no estado e que entre os criadouros predominantes estão água parada em caixa d’água, lixos e entulhos.

