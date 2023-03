Rondônia foi o 7° estado mais violento em 2022, aponta Monitor da Violência

Estados do Norte e do Nordeste encabeçam a lista dos que têm mais assassinatos por habitante. Bala encontrada na rua onde houve assassinato

Um levantamento do Monitor da Violência, divulgado nesta quarta-feira (1?), apontou que o Rondônia foi o 7° estado mais violento em 2022 em relação as maiores taxas de homicídios. Foram 28,5 mortos para cada 100 mil habitantes

Os estados do Norte e do Nordeste encabeçam a lista dos que têm mais assassinatos por habitante. Já os do Sul e Sudeste registram menos mortes violentas proporcionalmente à população.

Pernambuco, que ocupa o 1° lugar do ranking, teve 35,3 mortes para 100 mil habitantes e se tornou o mais violento do nordeste. Já o Amazonas (33,5) e Rondônia (28,5) são os dois estados mais violentos do Norte.

Veja abaixo o ranking das taxas de assassinatos em 2022:

Pernambuco: 35,3 (mortes a cada 100 mil habitantes)

Bahia: 34,2

Alagoas: 33,5

Amazonas: 33,5

Ceará: 32,2

Rio Grande do Norte: 30,9

Rondônia: 28,5

Roraima: 28

Tocantins: 27,2

Mato Grosso: 27

Paraíba: 26,9

Pará: 25,9

Amapá: 25,8

Espírito Santo: 25,6

Sergipe: 25,4

Piauí: 24,9

Maranhão: 24,8

Acre: 23,8

Mato Grosso do Sul: 18

Rio de Janeiro: 18

Paraná: 17,7

Goiás: 17,1

Rio Grande do Sul: 15,3

Minas Gerais: 12

Distrito Federal: 9,7

Santa Catarina: 8,7

São Paulo: 7,1

Aumento de assassinatos em RO

Os dados do Monitor da Violência também indicam uma alta de 13% no número de mortes violentas em Rondônia. Em 2022 foram 518 assassinatos de janeiro a dezembro, ante 457 no ano anterior.

Uma das origens da violência em Rondônia é a expansão das facções criminosas do Sudeste, especialmente o PCC, de São Paulo, e o Comando Vermelho, do Rio.

Exemplo disso é que das mais de 500 mortes no estado no ano passado, 201 ocorreram na capital Porto Velho, onde facções disputam o tráfico de drogas em residenciais populares, como o Morar Melhor e o Orgulho do Madeira.

Monitor da Violência

A ferramenta criada pelo g1 permite o acompanhamento dos dados de vítimas de crimes violentos mês a mês no país. Estão contabilizadas as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Juntos, estes casos compõem os chamados crimes violentos letais e intencionais.

Vittorio Rienzo