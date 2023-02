Rondônia integra operação nacional em combate a crimes de violência contra mulheres

Operação Átria é realizada pelo Ministério da Justiça em conjunto com polícias civis de todos os estados. Ações vão durar um mês. Polícia Civil de Rondônia

Governo de RO/Divulgação

Rondônia passou a integrar nesta segunda-feira (27) a Operação Nacional Átria, de repressão e prevenção a crimes de violência contra a mulher. As ações devem acontecer até o dia 28 de março.

A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e conta com a participação das polícias civis das 27 unidades da federação.

Durante o período da operação, ações serão realizada para apuração de denúncias de crimes de violência, instauração de conclusão de inquéritos, visitas e atendimentos a vítimas de violência, segundo a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Família (Deam).

A delegacia em Porto Velho fica localizada na Avenida Amazonas, 6781, bairro Escola de Polícia, com funcionamento das 7h30 às 19h30. Denúncias podem ser feitas pelo 197 e mais informações podem ser obtidas pelo (69) 98479-8255.

