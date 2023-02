Rondônia mantém queda no número de casos de Covid; foram registrados 459 em uma semana

Os dados correspondem ao período de domingo (12) até sábado (18). Atualmente, pelo menos 1.327.834 rondonienses tomaram a primeira dose da vacina contra Covid. Rondônia registrou 459 novos casos de Covid-19 na última semana. Com isso, o total de casos confirmados da doença, desde o início da pandemia, chegou a 482.330.

Se comparado com a semana anterior houve uma leve queda no números de novos casos de Covid-19. Já que de 5 a 11 de fevereiro, 535 casos foram notificados.

O estado também registrou duas mortes por Covid em uma semana, chegando ao total de 7.428 óbitos desde março de 2020 — o começo da crise sanitária.

Os dados compilados pelo g1 correspondem ao período de domingo (12) até o sábado (18) e foram divulgados em boletim pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Confira abaixo o registro de casos e mortes, dia a dia, durante a última semana:

No dia 12 não constam casos e óbitos por Covid-19 em Rondônia, pois, segundo o governo, com a diminuição da doença em todos os municípios do Estado, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais são desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, gerando diminuição do número de casos lançados no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde, para divulgação dos dados diários.

Vacinação

Vacina contra Covid-19 em Porto Velho

Leandro Morais/Prefeitura de Porto Velho

Ainda conforme dados divulgados nos boletins, até o último sábado (18), pelo menos 1.327.834 rondonienses, incluindo adultos e crianças, tomaram a primeira dose da vacina contra Covid. Isso representa 78,99% da população geral.

Com relação à segunda dose ou dose única da vacina, 1.166.233 moradores de Rondônia foram imunizados, ou seja 69,38% da população.

Vito Califano