Rondônia não registra casos positivos de Covid em dois dias da semana

Os dados correspondem ao período de 26 de fevereiro a 3 de março. Com tendência de queda nos casos e internações, estado informou que vai divulgar boletim de forma semanal.

Daiane Mendonça/Governo de RO

Rondônia registrou 311 novos casos de Covid entre 26 de fevereiro e 3 de março. O estado permanece em queda em relação ao número de casos positivos da doença e também nas taxas de internações clínicas.

Desde o início da pandemia, o total de casos confirmados da doença em Rondônia corresponde a 482.910.

Desde 26 de fevereiro, o estado registrou três mortes por Covid, chegando ao total de 7.432 óbitos desde março de 2020 — o começo da pandemia.

Os dados compilados pelo g1 correspondem aos boletins divulgados pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Confira abaixo o registro de casos e mortes, dia a dia, durante a última semana:

Em 26 de fevereiro e 28 de fevereiro, os boletins epidemiológicos aparecem zerados. Segundo a Sesau, o estado não teve nenhum caso de Covid nestes dias.

No último boletim, de 3 de março, Rondônia tinha apenas 10 pacientes internados por Covid. Em maio de 2021, pico da pandemia, o estado chegou a ter 566 pessoas internadas para tratar a doença.

Boletim semanal

Com a queda de casos e internações por Covid, o governo de Rondônia informou que vai passar a divulgar o boletim de forma semanal e não mais diário, como era feito desde março de 2020.

“O objetivo é alcançar maior eficiência e minimizar equívocos, conforme pactuado na 2ª reunião de Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Sendo assim a última edição do boletim diário foi feita no último dia 3 de março de 2023”, diz o governo.

Vacinação

Ainda conforme dados divulgados nos boletins, até a última sexta-feira (3), pelo menos 1.328.573 rondonienses, incluindo adultos e crianças, tomaram a primeira dose da vacina contra Covid. Isso representa 79,04% da população geral.

Desses, pelo menos 166.125 pessoas já completaram o esquema vacinal com a quarta dose, ou dose de reforço. Até o momento já foram utilizadas 3,2 milhões doses de vacina contra a doença.

