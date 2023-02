Rondônia se mantém em alerta após caso do mal da ‘vaca louca’ ser confirmado no Pará

Especialistas acreditam que caso deve ser tratado isoladamente. Exportação foi suspensa temporariamente para China. mal da vaca louca é registrado no Pará

Após a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) confirmar, na última quarta-feira (22), um caso da doença conhecida como mal da “vaca louca”, produtores de todo o país começaram a se preocupar com a disseminação da doença.

Em Rondônia, o presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), Júlio Peres, explicou que o estado segue em estado de alerta e preparado para lidar com casos da doença, mas que as chances da doença chegar no estado são baixas.

“Nesse momento, segue o protocolo internacional da notificação de suspeita, encaminho de amostra para análise diferencial para caracterizar se a doença é clássica ou se de fato atípica pela idade do animal. O estado de Rondônia continua sempre alerta e preparado”, disse Júlio Peres.

Exportação suspensa

Com a confirmação do caso no Pará, o Ministério da Agricultura (Mapa) suspendeu temporariamente a exportação de carne para a China.

“Todos os estados brasileiros estão com a sua produção parada, aguardando orientações por parte do Ministério da Agricultura”, explicou Tatiane Lobato, repórter da CBN Amazônia Belém.

Na manhã de quinta-feira (23), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que as características e sintomas avaliados no caso vaca louca no município de Marabá (PA), indicam a possibilidade de uma forma atípica da doença, ou seja, que surge de forma espontânea no animal.

“Quando o mercado suspende suas exportações cria um certo temor e isso balança um pouco o mercado da carne negativamente. Mas nosso trabalho é agir com rapidez e transparência para que mais rápido possível retornarmos à normalidade”, explicou Fávaro.

