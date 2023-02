Rondônia segue em queda de número de casos e covid e tem uma morte em uma semana

Os dados correspondem ao período de domingo (19) até sábado (25). Atualmente, pelo menos 1.328.161 rondonienses tomaram a primeira dose da vacina contra Covid. Testes de Covid-19

Christian Rizzi/PMFI

Rondônia registrou 269 novos casos de Covid-19 na última semana. Com isso, o total de casos confirmados da doença, desde o início da pandemia, chegou a 482.599.

Se comparado com a semana anterior, houve uma queda de mais de 40% no números de novos casos de Covid-19, já que de 12 a 18 de fevereiro, 459 casos foram notificados.

O estado também registrou uma morte por Covid durante a semana, em Porto Velho, chegando ao total de 7.429 óbitos desde março de 2020 — o começo da crise sanitária.

Os dados compilados pelo g1 correspondem ao período de domingo (19) até o sábado (25) e foram divulgados em boletim pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Confira abaixo o registro de casos e mortes, dia a dia, durante a última semana:

Vacinação

Vacina contra Covid-19

PMM/Divulgação

Ainda conforme dados divulgados nos boletins, até o último sábado (25), pelo menos 1.328.161 rondonienses, incluindo adultos e crianças, tomaram a primeira dose da vacina contra Covid. Isso representa 79,01% da população geral.

Desses, pelo menos 165.459 pessoas já completaram o esquema vacinal com a quarta dose, ou dose de reforço. Até o momento já foram utilizadas 3.215.845 doses de vacina contra a doença.

Vittorio Rienzo