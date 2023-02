Rondônia só alcançou meta de cobertura vacinal de uma das 18 vacinas infantis em 2022

Alguns municípios zeraram totalmente a meta de determinadas vacinas. A capital, Porto Velho, não alcançou a meta estabelecida. Recém-nascido sendo vacinado em Rondônia

Apenas uma, das 18 vacinas infantis para crianças de até um ano, alcançou a cobertura vacinal esperada no estado de Rondônia em 2022. Os dados são do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) obtidos pelo g1 através da Lei de Acesso à Informação.

De acordo com a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, o estado deveria atingir a cobertura de 90% para BCG e Rotavírus e 95% para as demais vacinas. A única que atingiu o percentual recomendado em 2022 foi a BGC, com 97,34% de cobertura vacinal.

A vacina com menor percentual alcançado foi a Tríplice Viral D2, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba. A cobertura do imunizante foi de 47,95%. Em seguida, as menos aplicadas foram dTpa gestante e febre amarela, com 67% e 69,4% respectivamente.

O Departamento de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis, do Ministério da Saúde, alerta que é importante manter a estratégia de vacinação para que não sejam desenvolvidos casos graves e possíveis hospitalizações para doenças que podem ser prevenidas por meio de vacinas.

Em 2022, a Prefeitura de Porto Velho confirmou a morte de uma pessoa por sarampo, que teria vindo do Pará, onde a cobertura vacinal da Tríplice Viral foi menor que em Rondônia: 66,53% para a D1 e 29,7% para a D2, segundo o SI-PNI.

Em 2020, uma bebê de cinco meses morreu também por sarampo, em Cacoal (RO). No mesmo ano, seis casos da doença foram registrados em Rondônia, segundo o governo de Rondônia.

Divisão por municípios

Porto Velho e outros oito municípios rondonienses não alcançaram a meta de cobertura vacinal de nenhuma das 18 vacinas. São eles:

Porto Velho, Mirante da Serra, Guajará-Mirim, Machadinho D’Oeste, Ouro Preto do Oeste, São Miguel do Guaporé, Alvorada do Oeste, Campo Novo de Rondônia e Mirante Da Serra.

Outras três cidades atingiram o percentual recomendado de apenas um imunizante:

Espigão D’Oeste: Tríplice Viral D1

São Felipe D’Oeste: Poliomielite

Theobroma: Varicela

Alguns municípios zeraram totalmente a meta de determinadas vacinas. Monte Negro, por exemplo, não vacinou sequer uma criança com a vacina de poliomielite para 4 anos. São Francisco também ficou zerado na vacina contra Hepatite A.

O g1 tenta contato com o governo de Rondônia e os municípios citados.

Vittorio Ferla