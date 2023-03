Roraima registra segunda maior queda de números de assassinatos entre os estados do Brasil em 2022

Estado registrou queda de 14,1% em relação ao ano de 2021. Monitor da Violência aponta que Roraima registrou 183 mortes violentas. Viaturas do programa Polícia na Rua, da Polícia Militar

Secom RR/Divulgação

Roraima registrou a segunda maior queda em números de assassinatos entre todos os estados do Brasil, com uma redução de 14,1% no número de mortes violentas em 2022 se comparado ao ano de 2021. É o que aponta os dados do índice nacional de homicídios do Monitor da Violência criado pelo g1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal e divulgados nessa quarta-feira (1°).

No ano passado, 183 pessoas foram mortas. No ano anterior, em 2021, foram 213 pessoas que perderam a vida de forma violenta — ou seja, 30 vítimas a menos em 2022.

Desse total de mortes, 172 foram homicídios dolosos, sete latrocínios – roubo seguido morte e quatro lesões corporais que resultaram em morte.

Com a queda, Roraima se manteve entre os estados com maior redução do índice. Em agosto do ano passado, os dados já indicavam uma queda de assassinatos no primeiro semestre de 2022.

No ranking nacional, Amapá (29%) foi o estado com a maior redução. Seguido de Roraima, o terceiro na lista de maiores quedas é o Ceará, com 10%. Com isso, o norte e nordeste lideram a lista na redução de mortes.

No ranking dos estados pela taxa de assassinatos a cada 100 mil habitantes, Roraima ocupa a 8ª posição, com 28% — antes, vem Rondônia (28,5%), Rio Grande do Norte (30,9%), Ceará (32,2%), Amazonas (33,5%), Alagoas (33,5%), Bahia (34,2%) e Pernambuco (35,3%).

Nesse cenário, janeiro foi o mês mais o violento em Roraima: taxa de 3.37 a cada 100 mil habitantes. Em seguida, os meses de maio e agosto se destacam, ambos com 2.91.

Estão contabilizadas as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Juntos, estes casos compõem os chamados crimes violentos letais e intencionais.

SAIBA MAIS:

PÁGINA ESPECIAL: Mapa mostra assassinatos mês a mês no país

METODOLOGIA: Monitor da Violência

ANÁLISE DO FBSP: Alerta vermelho: ciclo de redução da violência no Brasil perde força

Nacionalmente, o número de assassinatos caiu 1% em 2022. Foram 40,8 mil mortes violentas em todo o país — média de mais de 110 vítimas por dia. O total de mortes violentas ainda é elevado, mas representa um alento: o país atingiu o menor número da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007, e do Monitor da Violência, que coleta desde 2018.

É o segundo ano seguido que isso acontece: em 2021, foram 41,2 mil mortes. Os dados, no entanto, acendem um alerta: a tendência de queda de violência no país, iniciada em 2018, pode estar chegando ao fim (veja a analise dos especialistas).

Este levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do g1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A ferramenta criada pelo g1 permite o acompanhamento dos dados de vítimas de crimes violentos mês a mês no país.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata