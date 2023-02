Roraimense machuca tornozelo em Rep Festival, evento no RJ com lama, sapos e até cobra: ‘sonho que virou um pesadelo’

Cauã Peres, de 20 anos, relatou que não recebeu o devido atendimento do local. Imagens que viralizaram na internet mostram que uma cobra chamou a atenção até do MC Cabelinho, que se apresentava no palco. Estudante Cauã Peres prendeu o pé na lama do Rep Festival

O Rep Festival, que aconteceu no último sábado (11) no Rio de Janeiro, decepcionou quem buscava diversão devido aos transtornos causados pela lama, sapos e até cobras encontrados no local. O estudante de jornalismo Cauã Peres, de 20 anos, saiu de Roraima para assistir o festival e machucou o tornozelo depois de prender o pé na lama.

Após a experiência, o estudante definiu como “um sonho que virou pesadelo”. Além de ter machucado o tornozelo, ele afirma que não recebeu o devido atendimento.

Ao g1 o Rep Festival informou que “os organizadores não se manifestarão a respeito neste momento”. O segundo dia de evento foi cancelado após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro.

“Estrutura horrível, atendimento ruim, pessoas mal preparadas, tudo de ruim que você poderia ter no evento você teve. Foi um sonho que virou pesadelo. Todas as oportunidades de negar vir para o Rep Festival eu vou negar.”

Ele e outros 14 amigos reservaram um hotel na Barra da Tijuca, e mesmo após o evento ser mudado para Guaratiba, cerca de 30 quilômetros de distância do hotel, decidiram ir. Cauã passou 3 horas para conseguir um carro de aplicativo e esperou 40 minutos na fila para entrar.

Ao chegar no evento ele viu diversas pessoas afundando o pé na lama. Logo depois, ele também prendeu o pé e torceu o tornozelo. O estudante teve que andar aproximadamente 100 metros até o posto médico da área premium.

Ao chegar no local, o posto não estava funcionando porque estava alagado. No outro, Cauã foi medicado e mandado embora para casa por conta própria.

“Pegaram meus dados, me deram uma injeção, remédio e colocaram gelo no meu pé, e eu perguntei se tinha algum lugar que eu poderia ficar para assistir o show sentado, e falaram que não tinha como e que eu tinha que ir pra casa. Eu perguntei se eles iam me ajudar a ir para casa, porque eu me machuquei dentro do evento, e falaram que não, que eu deveria ir por conta própria” relatou.

Lama, água e chuva no Rep Festival

Dois brigadistas ajudaram Cauã e fizeram uma bota de pressão para evitar a movimentação do pé. Os dois brigadistas tiraram o jovem do local e ajudaram ele a ir até a saída. Depois de não conseguir um carro de aplicativo, ele pegou um táxi que custou R$350,00 reais.

“Eu falava com a galera que estava com a plaquinha do Rep Festival, explicava minha situação e perguntava se eles podiam me ajudar de alguma maneira, e parece que todos estavam programados para falar a mesma coisa ‘Nós não podemos te ajudar você tem que ir embora para sua casa’ e nem uma maneira de ir embora para casa eles me deram” relembrou.

O estudante disse ainda que chegou a ver outra menina machucada, mas que estava sendo carregada pelos próprios amigos enquanto chorava. Quando Cauã chegou em casa tentou entrar em contato com a organização do evento mas não teve resposta.

“Depois eu tentei procurar a organização de novo e ninguém me dava bola, ninguém me ajudava, foi realmente um maltrato”.

Cauã foi atendido por dois brigadistas

A estudante de jornalismo, Yasmim Trindade, de 20 anos, também contou que foi decepcionante sair de Boa Vista e se deparar com a estrutura do evento. Ela comprou os ingressos, a passagem e reservou o hotel na Barra da Tijuca em setembro de 2022, e faltando 10 dias pro festival, a organização mudou o local.

“Como a gente é de Roraima, e não conhecia Guaratiba, onde foi o evento, então a gente não tinha noção de como ia ser, só nos comentários da internet que a gente viu que era um lugar meio ruim, mas tudo que a produção do evento postava no nas redes sociais era falando que ia ser um evento muito bom e acessível” disse a estudante.

À época da venda dos ingressos, os organizadores diziam no site da venda que a Cidade do Rap ficaria na Barra da Tijuca. Depois, foi dito que o festival ficaria no Parque dos Atletas, em frente ao Riocentro. O endereço em que ocorreu o festival era 28 quilômetros distante do original.

Yasmim conta que assim que chegou já havia lama no local

Segundo ela, não havia acessibilidade para cadeirante e tudo estava na lama assim que o evento começou. Após a chuva a situação piorou. Antes do segundo dia de evento ser cancelado, vários artistas já haviam cancelados os shows no evento por segurança.

Em nota, a organização do Rep Festival cancelou o segundo dia devido aos danos causados pela chuva na estrutura do evento e pensando na segurança do público, dos artistas, e da equipe. As pessoas que compraram ingressos para o segundo dia vão ser ressarcidos.

Chuva, lama e bichos

Animais encontrados no local do evento

Imagens gravadas no local mostram que o chão estava cheio de lama. E ainda nem estava chovendo. Em algumas partes do espaço foram colocadas pedras no chão.

Até cobra apareceu no meio do público. Um jovem chegou a pegar o animal e colocou no ombro. Imagens que viralizaram na internet mostram que a cobra chamou a atenção até do MC Cabelinho, que se apresentava no palco.

“Pessoal está reclamando que tem uma cobra ali no meio deles”, disse o artista no meio da apresentação.

Nas redes sociais, MC Maneirinho disse que o microfone estava dando choque. Durante o show, o rapper Borges também reclamou da organização.

