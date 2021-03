Rosa Cannavò, il risveglio è super hot: il babydoll non contiene nulla – FOTO

La bella showgirl Rosa Cannavò, ex “meteorina” e “paperetta”, sui social svela l’innata sensualità. «Fase foto 1»: i followers in visibilio per la straripante bellezza mediterranea

Bellezza tutta siciliana, Rosaria Cannavò è un volto noto tra quelli presenti nella televisione italiana. Prima “meteorina” su Skymeteo24 e poi “paperetta” in Paperissima, ha saputo conquistare il pubblico con fascino e sensualità invidiabili. Accanto alla bellezza, la 36enne non disdegna competenza e professionalità. Ha lavorato anche in programmi televisivi come quiz e trasmissioni in onda nella fascia pre-serale. Siamo agli inizi degli anni 2000, e tra le trasmissioni compaiono Sarabanda (in cui ha svolto la parte della ballerina) e Un, due, tre, stalla (reality condotto da Barbara D’Urso). Sui social, invece, la Cannavò è solita postare vibranti foto personali che raccontano di un lifestyle all’insegna del piacere.

«Faccia post caffè»: lo scatto mattutino osé di Rosa Cannavò

Solcando diversi studi televisivi nessuno ha potuto ignorare l’immane sensualità di questa bella 36enne. Infatti la “carica erotica” di Rosa Cannavò, classe ’83, le ha permesso di realizzare scatti hot in alcuni calendari stampati e presenti in edicola. Oggi la sua presenza in Tv i si è quasi del tutto azzerata, ma la ragazza non cede al fascino dei social. La giovane si mostra spesso e volentieri in pose “studiatamente” sexy, da mostrare al variegato parterre di “seguaci”: 167mila con precisione.

Prestandosi come cover girl per brand di moda intima o costumi da bagno, la ragazza ha saputo conquistare una nuova fetta di pubblico: quello di Instagram. Qui appare come una vera influencer, pronta a condividere passioni e stralci di quotidianità. L’ultimo post è un “inno al risveglio“, quando la difficoltà di tenere gli occhi aperti si scontra con il bisogno di caffeina. Babydoll rosso fuoco e sguardo tra l’assonnato e il civettuolo, Rosaria lascia tutti a bocca aperta. Soprattutto per l’ilarità: «Chi mi conosce sa che è meglio starmi alla larga quando sono in fase “Foto 1″».

