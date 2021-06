Rosa Di Grazia svela perché si è lasciata da Deddy: “Non ha avuto un nuovo inizio” (FOTO)

Rosa e Deddy

Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati

Ora è ufficiale: Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati definitivamente. Dopo l’uscita da Amici 20 in rete erano circolate con insistenza delle voci su una loro possibile rottura. E se il cantante ha glissato alle domande, ora la ballerina napoletana ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare perché la relazione col coetaneo, nata all’interno della scuola televisiva di Maria De Filippi, è finita una volta tornati alla vita di tutti i giorni.

Chi ha seguito la vicenda, già 15 giorni fa il ragazzo aveva rivelato di sentire poco e niente Rosa perché aveva molti impegni professionale. A distanza di due settimane la sua ex lo ha praticamente confermato. La loro storia d’amore è giunta al capolinea perché fuori non ha mai avuto un inizio. Andiamo a vedere nel dettagli cosa ha detto lei.

Il motivo della chiusura

Dopo una serie di silenzi e incomprensioni, finalmente l’ex ballerina di Amici 20 Rosa Di Grazia ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto col cantante Deddy. La ragazza napoletana si è affidata ai social per dire come stanno veramente le cose tra loro.

“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente”, ha asserito la giovane.

Rosa Di Grazia rivela di essersi chiarita con Deddy

Attraverso un lungo post su Instagram, la ballerina Rosa Di Grazia ha scritto anche che oggi si sente molto serena nel dire che non serba rancore per Deddy: i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi si sono parlati e chiariti e gli augura ogni bene.

“Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno. Sono pronta a “ricominciare da me”!”, ha concluso la danzatrice partenopea. Ecco il contenuto in questione: