rosa-palasciano-candidata-ai-david-di-donatello-come-“miglior-attrice-protagonista”

Prestigioso riconoscimento per l’attrice fasanese in gara per il film “Giulia” di Ciro De Caro. La premiazione su Rai 1 il prossimo 3 maggio

FASANO – L’annuncio è stato ufficializzato ieri sera dalla presidente e direttrice artistica dei David di Donatello, Piera Detassis: la nostra Rosa Palasciano è tra le candidate nella cinquina della categoria “Miglior attrice protagonista” per il bellissimo film Giulia, diretto da Ciro De Caro.

Quella di Rosa è l’unica candidatura del film (forse sottovalutato dall’Accademia), ma crediamo che le chance di portare a casa la statuetta – il David di Donatello è uno dei premi più prestigiosi del cinema italiano – sono tante. Una gara alla pari quella della nostra concittadina, che dovrà vedersela con altre quattro attrici, di cui tre come lei alla loro prima candidatura.

Eccezion fatta per la superlativa Maria Nazionale di Qui rido io, è la prima volta, infatti, anche per Swami Rotolo per A Chiara di Jonas Carpignano, Miriam Leone, affascinante Eva Kant in Diabolik dei fratelli Manetti) e Aurora Giovinazzo per Matilde, la ragazza elettrica del super-pop Freaks Out di Gabriele Mainetti.

Non ci resta che tifare tutti insieme il prossimo 3 maggio, quando in diretta sulla rete ammiraglia della Rai andrà in onda la premiazione della 67ma edizione del Premio David di Donatello. Dalla redazione di GoFasano un enorme in bocca al lupo alla nostra bravissima Rosa.

