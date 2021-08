All’indomani del grande spavento per Rosa Perrotta, preoccupata per le condizioni del suo primo figlio Domenico Ethan detto Dodò, i commenti sui social network presentano il conto e arrivano le critiche per lo “sharenting”: “È così spaventata che pubblica tutto sui social?”. E, intanto, le condizioni del piccolo sono migliorate.

