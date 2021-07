Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: svelati sesso e nome del bebè

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno sciolto le riserve dopo aver fatto penare i loro numerosissimi fan per qualche giorno: la coppia, sbocciata a Uomini e Donne, nelle scorse ore, attraverso un post Instagram, ha reso noto il sesso e il nome del bebè che l’ex tronista porta in grembo. Domenico Ethan detto ‘Dodo’, primo frutto d’amore di Rosa e Pietro, avrà un fratellino. Quindi la dolce attesa della Perrotta è relativa a un maschietto. Infatti il fiocco che sarà appeso sul portone di casa sarà azzurro. Già deciso anche il nome: Mario Achille.

Rosa e Pietro sono al settimo cielo dopo aver superato brillantemente la crisi che li ha colpiti qualche mese fa. Addirittura si rincorsero voci di una possibile rottura in vista. E invece la coppia, dopo essersi presa una piccola pausa per riflettere e capire cosa fare del proprio futuro, è tornata più forte di prima e saldamente unita. E infatti ha anche concepito il secondo bebè.

“It’s a boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti… Le quote rosa restano in minoranza in famiglia. Arriverà un fratellino per Domenico Ethan. E noi siamo super felici. Ti aspettiamo Mario Achille”. Così la Perrotta su Instagram, nel comunicare ai suoi fan la lieta notizia. A stretto giro anche Tartaglione ha festeggiato sui social. Più conciso il suo post: “It’s a ……… boy Mario Achille Tartaglione”.

Senza dubbio la coppia ha scelto un nome ‘importante’. Tantissimi i fan di Rosa e Pietro che hanno lasciato sotto al post commenti di congratulazioni. Diversi anche coloro che hanno ritenuto azzeccata la scelta di come chiamare il bebè.

Dove vivono Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Da diversi mesi la Perrotta e il compagno vivono a Milano. Tra l’altro, di recente, sono stati coinvolti in un fastidioso disguido riguardante l’abitazione in cui alloggiano in affitto: nei pressi della dimora è stato rimesso in moto un cantiere fermo da anni. Il problema è che la coppia si è ritrovata a convivere quotidianamente con rumori insopportabili, oltreché a rinvenire in casa polveri poco salubri. Da qui la scelta di cercare una nuova sistemazione. La vicenda l’ha raccontata poche settimane fa la stessa Rosa sui social. L’ex tronista è rimasta alquanto infastidita per il verificarsi della questione.