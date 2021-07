rosa-perrotta,-incubo-casa-finito:-dove-vive-ora-e-i-dettagli-della-vicenda

La coppia sbocciata a UeD è stata costretta a trasferirsi in fretta e furia: le curiosità sulla nuova abitazione in cui dimorerà

Grandi manovre in casa Perrotta – Tartaglione: la coppia ha da pochissimo traslocato, dopo essere incappata in un incubo, dovendo fare i bagagli in fretta e furia. Rosa e Pietro, da mesi, si sono trasferiti a Milano. Tutto sembrava procedere a gonfie vele. Sembrava, appunto, perché un bel giorno si sono svegliati e hanno scoperto che il maxi cantiere di fronte all’abitazione in cui dimoravano, fermo da anni, aveva ripreso i lavori. Da un giorno all’altro si sono ritrovati con la casa pullulante di polveri poco sane, oltreché a fare i conti con un frastuono assordante e fastidiosissimo. Inevitabile la decisione di fare le valige e trovare una nuova sistemazione. La vicenda, ha mandato su tutte le furie Rosa, come spiegato di recente dalla diretta interessata.

Senza perdersi d’animo, la coppia sbocciata a UeD si è messa rapidamente in cerca di una nuova casa che è stata presto individuata. In questi giorni si è così messo in atto il trasloco: a informare i fan sui dettagli dello spostamento e sulle curiosità del nuovo nido d’amore, ci ha pensato Pietro, con una serie di Stories Instagram.

L’avvocato ed ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto sapere che si è trasferito con la compagna e il figlio Domenico in una nuova casa, sita sempre a Milano Centro. Per ora ha preferito non mostrarla ai fan, nell’attesa di sistemare scatoloni e tutto quel che comporta un trasloco. Ha però spiegato che la nuova dimora è molto più spaziosa di quella precedente e consta di una cucina, un soggiorno, la sala pranzo, tre camere da letto, due bagni grandi, un balcone e un terrazzo.

“Già mi sono innamorato di questa casa, ma preferisco farvela vedere quando sarà tutta arredata e sistemata. Cosa più importante è che non ci sono cantieri nel raggio di 3 km”, ha dichiarato uno stanco Pietro, che ha messo le proprie energie al servizio del trasloco, aiutando la ditta che ha chiamato per eseguire le operazioni.

Rosa e Pietro, la famiglia si allarga

La coppia è in attesa del secondo figlio, che sarà chiamato Mario Achille. Rosa ha confidato che avrebbe desiderato una femminuccia, ma che naturalmente accoglierà con tutto l’amore del mondo il maschietto che porta in grembo.