rosa-perrotta,-offese-al-figlio-l’influencer-decide-agire-legalmente

Sono state rivolte delle offese gravissime al figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Alcuni utenti hanno espresso dei pareri davvero forti sul piccolo. Cosa ne pensate?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, in attesa del secondo figlio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una coppia bellissima. I due si sono conosciuti all’interno del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ed in barba ai pettegolezzi di qualcuno che ancora sostiene che il dating show sia pilotato, loro non solo si amano alla follia ma hanno creato addirittura una splendida famiglia.

Uomini e Donne è il talk sui sentimenti più longevo della televisione italiana, ma nonostante siano decenni che va in onda c’è ancora chi sospetta che le storie nate al suo interno siano costruite, niente di più sbagliato. A dimostralo sono le tantissime coppie che si sono conosciute nel dating show e che ancora stanno insieme, come Rosa e Pietro.

L’ex tronista Rosa Perrotta sta aspettando il suo secondogenito, una notizia che ha riempito il cuore di gioia ai fans. La bellissima influencer ha annunciato il sesso e il nome del bambino con un post sul suo profilo Instagram.

“It’s a boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti… “- ha scritto felice la bellissima ex tronista, poi ha aggiunto:” Le quote rosa restano in minoranza in famiglia. Arriverà un fratellino per Domenico Ethan. E noi siamo super felici. Ti aspettiamo Mario Achille”.

Il figlio di Rosa e Pietro criticato sui social

Rosa e Pietro stanno vivendo dei momenti magici, l’attesa del loro secondo figlio li riempie di gioia, amore e felicità. Purtroppo però negli ultimi giorni, il piccolo Domenico è finito “sotto attacco” di alcuni utenti.

I commenti rivolti al piccolo sono sprezzanti, si tratta ovviamente di persone a cui Rosa e Pietro non stanno particolarmente simpatici e che, riversano questa antipatia anche sul piccolo.

Il bambino è stato accusato di non spiccare per simpatia, di non saper parlare in italiano e di non essere particolarmente intelligente. Parole davvero molto dure per un bambino così piccolo. La bellissima Rosa, ha risposto alle offese dichiarandosi esterrefatta di fronte a tanta bassezza.

L’influencer e modella ha chiarito che le offese le sono state segnalate da alcuni fans, per poterle permettere di agire. “Devono prendersi la responsabilità legale e morale dello schifo che fanno uscire dalle loro bocche”- ha detto. “Ma non vi fate pena?”