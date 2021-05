rosa-perrotta-paura-per-il-figlio:-“nottataccia,-volevo-correre-in-ospedale”

Rosa Perrotta paura figlio – Solonotizie24

Grande paura per Rosa Perrotta la scorsa notte per via di un malessere che ha avuto il piccolo Domenico, come la stessa ex di Uomini e Donne ha raccontato nella sua pagina Instagram. Per l’ex del programma condotto da Maria De Filippi sono state ore davvero difficili da vivere, ma come sta oggi il figlio della coppia?

Sono trascorsi molti anni da quando Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno intrapreso il loro percorso a Uomini e Donne , nel quale lei vestiva i panni di tronista per lo spettacolo condotto da Maria De Filippi. Da quel momento in poi le loro strade si sono incrociate diventando una bellissima famiglia, come gli stessi raccontano ogni giorno nelle loro pagine social.

Nel corso delle ultime ore, però, a destare la scorsa notte al figlio Domenico.

Rosa Perrotta, malessere per il piccolo Dodo

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la scorsa notte Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione come l’ex di Uomini e Donne ha raccontato in un video condiviso su Instagram. In particolar modo, il piccolo Dodo durante la notte ha avuto un forte malessere dettato da un’intossicazione alimentare che gli ha causato del vomito, svegliandolo brutalmente.

Pietro Tartaglione , dunque, ha svegliato la compagna nel cuore della notte allertandola di cosa è successo e ha fornito al piccolo tutto l’aiuto necessario anche se la Perrotta, come la stessa ha ammesso, è stata invasa da ansie e paure varie finché il tutto non si è risolo nel migliore dei modi.

Come sta il piccolo Domenico?

Nonostante la tanta pausa, il piccolo Domenico adesso sta meglio e la paura sembra essere un lontano ricordo anche per mamma Rosa Perrotta. Nel video pubblicato sui social, ripercorrendo quanto successo, l’ex di Uomini e Donne ha spiegato: “ Ogni volta che succedono queste cose mi rendo conto di quanto sia fortunata ad aver avuto lui con problematiche di salute pari a zero. Penso anche a tutti quei genitori che hanno avuto dei figli più problematici, cagionevoli di salute ea quanta forza e quanto ci vuole voglia di crescere i figli ”.



La Perrotta, successivamente, ha poi concluso dicendo: “ E ogni volta penso quanto sia eroico mettere al mondo dei bambini e prendersene cura ”.