Rosalinda Cannavò annuncia che si è lasciata con Andrea? Lei sbotta con tanto di prove (FOTO)

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono lasciati? La verità

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip a perfettamente che nelle ultime settimane di programmazione è scattata la scintilla tra due inquilini della casa di Cinecittà. Ovviamente stiamo parlando di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Una relazione che a distanza di alcuni mesi prosegue a gonfie vele e che ha dovuto affrontare alcuni impicci iniziali.

Ricordiamo infatti, che la 28enne siciliana all’epoca era ancora fidanzata con Giuliano Condorelli e l’addio a quest’ultimo dopo dieci anni è avvenuto tutto in diretta. Per questo quando qualche ora fa sul web ha iniziato a girare uno strano messaggio proveniente da parte dell’attrice siciliana, l popolo del web si è chiesto cosa stesse accadendo. Ma andiamo nello specifico quello che è accaduto tra i due ex gieffini.

La denuncia social dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5

Tutto ha preso il via quando sui social network è iniziato a circolare un messaggio in cui l’ex gieffina Rosalinda Cannavò sembrava annunciare che lei e Andrea Zenga si fossero lasciati. A quel punto i numerosi sostenitori della coppia nata al GF Vip 5 hanno chiesto spiegazioni alla diretta interessata. A quel punto è intervenuta personalmente la 28enne messinese, che ha fatto chiarezza su quanto successo in rete.

Il profilo Instagram che ha pubblicato il messaggio a suo nome era falso, e così Adua Del Vesco ha voluto aggiungere: “Segnalate questo profilo che si spaccia per me. Ma mi spiegate perché non avete un hobby, perché non lavorate, impegnate il tempo per leggere, cantare, suonare, correre, acculturarvi, invece di ossessionarvi a dei personaggi al punto di creare profili fake con il loro nome e sparare una serie di stro**ate? Spiegatemi, perché non comprendo. Aiutatemi a segnalare”. (Continua dopo la foto)

Storia IG di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò e le critiche dal web

Quindi, non c’è in corso nessuna crisi per i due ex inquilini della casa più spiata d’Italia. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno ancora insieme, e la loro relazione sentimentale prosegue nel migliore dei modi e senza alcun intoppo. Nel mentre, un po’ di giorni fa la 28enne siciliana, nel corso di un’intervista, ha confessato come vive le critiche del web.

“Chi fa parte del mondo dello spettacolo si è fatto un po’ una corazza su queste cose. Io che ho sofferto di disturbi alimentari e faccio parte di questo mondo ho una corazza. Però per chi non è abituato può diventare un problema molto grave. Ci sono persone che a causa di questi hater sono caduti in depressione. Altri addirittura si sono ammazzati. Il problema dovrebbe essere affrontato maggiormente. Se mi viene fatta una critica costruttiva e viene espressa un’opinione in maniera educata e rispettosa l’apprezzo e la porto a casa cercando di migliorarmi”, ha riferito la giovane attrice.