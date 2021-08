Rosalinda Cannavò, arriva la sua ammissione: “Sono veramente insopportabile!”

Rosalinda Cannavò fa un’ammissione sui social: “Sono veramente insopportabile!”

Rosalinda Cannavò una delle ex protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, oggi martedì 3 agosto 2021 si è lasciata andare a una nuova ammissione sui social.

L’attrice siciliana dopo aver confessato che non è una buona idea vedere un film in sua compagnia poichè ha sempre qualcosa da dire, seppur con ironia ha aggiunto: “Sono veramente insopportabile!”.



Rosalinda Cannavò confessa: “Non consiglio a nessuno di vedere i film con me”

L’attrice siciliana Rosalinda Cannavò che nei mesi scorsi si è fatta conoscere meglio dal pubblico partecipando al GF Vip 5, oggi ha dato il suo consueto buongiorno a coloro che la seguono su Instagram pronunciando le testuali parole: “Oggi me la sono presa con comodo. Ieri sera abbiamo deciso di rimanere qui a casa mia, tra l’altro che mi piace sempre di più, la sto facendo a mia immagine e somiglianza”. A questo punto l’ex gieffina ha raccontato in che modo hanno trascorso la serata di ieri lei e il suo fidanzato Andrea Zenga: “Abbiamo visto un film che ci avete consigliato voi nella pagina però di Andrea. Devo dire che vedere un film con me è un pochino una palla lo ammetto, perchè inizio o mamma mia il doppiaggio, la recitazione, la regia”.

Sempre nello stesso video in questione, Rosalinda ha inserito questa didascalia:

“Non consiglio a nessuno di vedere i film con me. Se li conosco anticipo ciò che accade se no parlo continuamente perchè non posso tenere per me le mie impressioni”.

Rosalinda Cannavò non lo nasconde: “Non sopporto le trame scontate”

Rosalinda Cannavò ha continuato il suo discorso, e riguardo al genere di film che preferisce vedere ha sottolineato: “A me piacciono le commedie ma devono sorprendermi. Non sopporto le trame scontate“.

Successivamente l’ex gieffina che nelle scorse ore ha reagito male a una critica, dopo aver annunciato: “Oggi vi stupirò perchè ritornerò ad allenarmi”, ha ironizzato: “Sto aspettando che arrivi il diluvio universale così posso saltare l’allenamento, però oggi c’è il sole mi sa che non mi va bene”.

L’articolo Rosalinda Cannavò, arriva la sua ammissione: “Sono veramente insopportabile!” sembra essere il primo su LaNostraTv.