Rosalinda Cannavò confessa un terribile segreto: “Lo devo ammettere”

La ex gieffina ieri ha postato una storia che racconta la sofferenza di migliaia di lavoratori, per lei un grande traguardo.

È uscita tra le vincitrici morali di quest’ultima edizione del “Grande Fratello” sapendosi raccontare ed esporre contro anche le sue fragilità. Entrata con il suo nome d’arte, Adua del Vasco, è invece uscita con la sua vera identità rafforzata e fiera del suo nome.

Dentro la Casa ha rivelato anche le violenze fisiche subite nel suo passato, tanto che la sua community, anche dopo gli ennesimi attacchi rivoltole da Alberto Tarallo nello scandalo “Ares Gate”, hanno deciso di lanciare l’hashtag #ilcoraggiodirosalinda.

Una dimostrazione del fatto che la community ha apprezzato il coraggio della donna di denunciare tutte le atrocità subite. Ieri poi Rosalinda ha dato una comunicazione che ha fatto rallegrare moltissimi fan della sua community, lo ha fatto attraverso una storia sui social.

Rosalinda Cannavò dà l’annuncio su Instagram: “Finalmente qui!”

Un po’ di serenità anche per lei in queste settimane dopo tanta tribolazione e attacchi mediatici, ieri ha deciso pertanto di recarsi al cinema dopo tanti mesi di stop e chiusura forzata delle attività.

Rosalinda nella sua pagina Instagram ha scritto un post molto commovente:

Nel mio posto del cuore: per chi ama il cinema, l’arte e il teatro questo ultimo anno è stato difficile. Lo devo ammetter, oggi mi sento come una bimba. Finalmente di nuovo qui!

La vediamo in piedi tra le fila di poltroncine libere mentre sorride felice come una bambina eccitata per qualcosa che desiderava da tantissimo tempo.

Veste un prendisole a fantasia fiorata e un cappellino con il frontino. Bellissima con la sua ria fanciullesca esprime una gioia contagiosa. Lo scatto è stato fatto dal fidanzato Andrea Zenga con cui convive da dopo l’uscita dal programma.