Rosalinda Cannavò criticata per essere “Schiava di Andrea Zenga”

Rosalinda e Andrea

Rosalinda Cannavò nel mirino degli odiatori della rete

Nonostante siano passati tre mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 5 si continua a parlare di Rosalinda Cannavò. In questo caso, però, la ragazza è stata ricoperta di insulti sui suoi canali social. Per quale ragione? Nello specifico, la fidanzata di Andrea Zenga ha realizzato delle Stories sul suo account Instagram in cui rivela che doveva recarsi nell’appartamento della sua dolce metà per dargli una ordinata.

Ma la frase della 28enne non è piaciuta ai follower la punto che l’hanno aspramente criticata additandola come “schiava dell’uomo”. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare, replicando a tono alle offese che ha ricevuto gratuitamente sui social.

L’ex gieffina accusata di essere la rovina del genere femminile

Per l’esattezza, Rosalinda Cannavò Per ha detto che gli era arrivata una aspirapolvere nuova e la voleva portare a casa del fidanzato Andrea Zenga, per potergli dare una bella sistemata al suo appartamento. “Oggi ho in mente di portarla a casa di Andrea per dare una bella pulita”, ha detto l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 tra le Stories di Instagram scatenando una serie di polemiche inutili.

I seguaci, infatti, hanno speso delle parole abbastanza forti nei confronti della loro beniamina. Perfino gli hanno detto di essere: “Schiava del suo uomo”, ma anche: “Rovina del genere femminile”.

La dura replica di Rosalinda Cannavò

La reazione di Rosalinda Cannavò, non si è fatta di certo attendere. Infatti, visibilmente irritata ha replicato su Instagram dopo le varie accuse ricevute dai follower, rispedendo al mittente ciò che ha detto: “Sono commenti di aria fritta”. Poi la 28enne messinese ha confessato che la maggior parte delle volte c’è gente che crea degli account fake, e soprattutto non stanno a casa con lei e non possono sapere che tipo di rapporto ha l’ex gieffina col fidanzato Andrea Zenga, con il quale si frequenta da tre mesi, ovvero dopo l’uscita dalla casa del GF Vip 5.

“Detto questo mi faccio una grandissima risata perché ho girato tutto al mio avvocato”, ha asserito Adua Del Vesco tramite un post, facendo anche presente agli haters che anche da un profilo privato si può sapere chi c’è dietro rivolgendosi alla polizia postale.