Rosalinda Cannavó delusa dalle critiche: “Toccata in un punto debole”

Rosalinda Cannavò sulle critiche ricevute: “Ci sono rimasta male”

Rosalinda Cannavò, durante una diretta Instagram insieme ad Andrea Zenga con la pagina Instagram Isabellamisceo ha confessato come e quanto sia rimasta delusa dalle tante critiche ricevute per aver sponsorizzato un prodotto alimentare legato al fitness, soprattutto perché hanno toccato il delicato argomento dei disturbi alimentari: “Ci sono rimasta male perchè sono stata toccata in punto mio molto debole al quale ci tengo tanto”. Rosalinda ha poi spiegato e ulteriormente specificato che il prodotto che aveva sponsorizzato fosse assolutamente sicuro e riconosciuto, e che mai si sarebbe permessa di pubblicizzare un prodotto senza prima essersi informata ed accertata che superasse i controlli qualità necessari.

Rosalinda Cannavò criticata per una sponsorizzazione: il motivo

Il motivo per cui Rosalinda Cannavò ha raccontato di essere rimasta delusa dalle critiche è da ricercare in una sponsorizzazione avvenuta ieri, quando, raccontando di star seguendo un certo regime alimentare per rimettersi in forma, ha sponsorizzato un prodotto legato al fitness che ha scatenato parecchie polemiche. Gli utenti del web hanno infatti discusso la scelta di Rosalinda di pubblicizzare tale prodotto in quanto persona che ha sofferto di disturbi alimentari e, dunque, che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. Rosalinda Cannavò, che ha replicato alle critiche, ha spiegato sia di non essere più affetta da alcun disturbo alimentare, sia di aver sponsorizzato un prodotto su cui si è adeguatamente informata e che supera ogni prerogativa legale e sanitaria. Rosalinda Cannavò, inoltre, ha velatamente ma non troppo sottolineato il diritto al poter rimettersi in forma senza essere sempre associata ai suoi disturbi passati.

Rosalinda Cannavò fa una precisazione: “Io e Andrea non ci separeremo”

Rosalinda Cannavò ha raccontato anche che, i rumors circa lo star cercando casa sono veri, ma che la cosa non implica una separazione da Andrea Zenga, anzi i due si alterneranno. A tal proposito Rosalinda ha precisato: “Sposterò tutte le mie cose in una nuova casa, e un po’ faremo qui un po’ faremo nella nuova casa, questo non significa che io e Andrea ci separeremo“. Rosalinda ha voluto fare questa precisazione per evitare che si speculasse sulla loro possibile separazione a causa del trasloco.

