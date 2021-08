Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in difficoltà: “Disperazione…”

Rosalinda Cannavò: “Disperazione valigia”. Nuovo problema prima delle vacanze con Andrea Zenga

Sono in partenza per un nuovo viaggio Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. A mostrare i preparativi è stata proprio l’attrice che su Instagram Stories non ha potuto fare a meno di svelare un piccolo problema relativo proprio ai bagagli.

“Disperazione valigia”.

Ha commentato così Rosalinda Cannavò il video della preparazione del trolley per lei e Andrea Zenga, sottolineando poi: “Già sta esplodendo e mancano ancora delle scarpe”. L’ex gieffina ha reso partecipi i suoi followers del momento che precede un viaggio ammettendo che, come ogni donna, chiudere il trolley risulta sempre la parte più difficile. Insomma un simpatico siparietto quello di Rosalinda Cannavò che stasera partirà per le Marche.



Rosalinda Cannavò stremata: “Oggi sono piena di dolori”. Cosa è successo

Ultimo giorno a Milano per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che presto partiranno per un nuovo viaggio. In attesa di trascorrere una settimana nelle Marche, Rosalinda Cannavò ha deciso di continuare gli allenamenti, ripresi proprio due giorni fa. L’ex gieffina ha ammesso però: “Piena di dolori post allenamento (a me arrivano due giorni dopo) ma oggi altra sessione”. Nonostante il male ai muscoli, Rosalinda Cannavò è sembrata determinata a non mollare e su Instagram Stories ha immortalato parte del circuito eseguito in palestra. L’attrice in questi giorni ha anche parlato dell’anoressia e lo sport.

Andrea Zenga prende in giro Rosalinda Cannavò: la battuta sull’allenamento

Non ha perso occasione Andrea Zenga per fare una battuta alla fidanzata durante l’allenamento. “Io che rincorro una gioia”. Sono state queste le parole del compagno di Rosalinda Cannavò a commento della corsa della ragazza. L’attrice è stata al gioco e ha sorriso divertita alla battuta ironica del fidanzato, che ieri però l’ha bacchettata sui social per la sua testardaggine eccessiva.

