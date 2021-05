Rosalinda Cannavò E Andrea Zenga. “Non Sanno Stare A Tavola” Punge Alessi

Scritto da Alessio Cimino, il Maggio 16, 2021 , in Gossip

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, la frecciata di Roberto Alessi: “Non sanno stare a tavola” Roberto Alessi ha una sua rubrica sul magazine Novella 2000 in cui dà i suoi giudizi sui vip del momento. E in questa occasione l’opinionista di Barbara d’Urso ha voluto porre la sua attenzione sulla coppia composta da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. E dal momento in cui gli innamorati sono usciti dal reality show non si sono più lasciati. Roberto Alessi però ha colto la palla al balzo per lanciare loro una frecciatina. Cosa ha detto? Ha confessato di aver seguito da casa lo scherzo de Le Iene fatto a Rosalinda Cannavò. E proprio in questa circostanza il giornalista ha notato una cosa per cui è inorridito nel vero senso della parola: “A tavola non sanno stare…”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, Roberto Alessi li punge: “Hanno bisogno di qualche consiglio” Successivamente Roberto Alessi, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000, ha poi dichiarato di credere fermamente che Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, la quale ha dichiarato di aver bisogno di staccare la spina, avrebbero bisogno di consigli per correggere questo loro modo di fare non proprio appropriato:

“Forse occorrono i consigli della nostra esperta di saper vivere, la principessa Maria Pia Ruspoli…”

Ha ragione Roberto Alessi? Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga cosa avranno da dire a tal proposito?

Roberto Alessi critica Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “Orrore a tavola” Roberto Alessi, nella sua rubrica pubblicata sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, ha poi lanciato un’ultima stoccata a Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, criticando ancora più duramente il loro modo di stare a tavola quando sono stati ripresi dalle telecamere delle Iene per via del famoso scherzo:

“Orrore a tavola! Gomiti sul tavolo, schiene curve, pezzi di carne staccati a morsi dalla forchetta…”

Insomma Roberto Alessi non gliele ha certo mandate a dire. Sicuramente però questa critica potrebbe servire a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a migliorarsi.