Rosalinda Cannavò emozionata: “Non vi nascondo l’ansia e la paura di fallire”

Rosalinda Cannavò condivide l’emozione per il suo primo singolo: “Non vi nascondo l’ansia”

Dopo la partecipazione al GF Vip, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha iniziato a lavorare anche nel campo della musica. L’attrice finalmente ha stupito tutti coloro che la seguono sui social, con il suo nuovo progetto musicale. La fidanzata di Andrea Zenga ha mostrato su Instagram la copertina del suo primo singolo, e ha manifestato tutta la sua emozione ammettendo: “Non vi nascondo l’ansia e la paura di fallire”.



Rosalinda Cannavò sulla sua canzone “Sempre avanti” confessa: “Significa molto per me”

Dopo aver dato prova delle sue doti canore, Rosalinda Cannavò è riuscita a raggiungere uno dei suoi obiettivi, quello di pubblicare il suo primo progetto in ambito musicale. Oggi lunedì 14 febbraio 2022, la fidanzata di Andrea Zenga ha condiviso la copertina della sua canzone intitolata “Sempre avanti”. Per iniziare Rosalinda ha rotto il silenzio con queste parole ieri: “Voglio darvi delle news in merito alla mia prima canzone, domani in occasione anche di San Valentino e la cosa mi piace molto, uscirà la copertina del mio primo singolo, quindi rimanete sintonizzati e poi nei prossimi giorni vi darò dei dettagli sul preordine”. Come promesso oggi l’ex gieffina ha fatto vedere ai suoi numerosi fan la copertina della sua prima canzone, in cui ha inserito la seguente didascalia:

“Significa molto per me. La me di ieri, con tutte le sue insicurezze e fragilità che le impedivano di credere ai propri sogni, non avrebbe mai pensato che sarebbe arrivato questo giorno. La me di oggi lo ha reso possibile!”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano San Valentino. Lui sottolinea: “Weeekend particolare”

Rosalinda Cannavò dopo aver ammesso di essere stata molto ansiosa, ha aggiunto: “Ma allo stesso tempo non vi nascondo la gioia di raccontare me attraverso la musica. Ieri e oggi in questo unico scatto, sono la copertina del mio primo singolo”. Per concludere l’attrice ha annunciato: “Venerdì 25 febbraio sarà disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme digitali “Sempre avanti””. Sotto il post di Rosalinda ovviamente non mancano i commenti, e tra questi c’è non sfugge quello della sua ex compagna di gioco Guenda Goria: “Che meraviglia!”.

Intanto il suo fidanzato Andrea Zenga ha condiviso dei video in sua compagnia e ha pronunciato le testuali parole: “Eccoci buon San Valentino a tutti ragazzi, noi siamo a Firenze, ovviamente piove però non ci scoraggiamo, ci siamo fatti questo viaggetto di famiglia. Siamo in attesa della camera, facciamo questo weekend particolare“. Rosalinda che nei giorni scorsi si è scagliata contro il GF Vip 6, è intervenuta per sottolineare: “All’insegna dell’amore!”.

L’articolo Rosalinda Cannavò emozionata: “Non vi nascondo l’ansia e la paura di fallire” sembra essere il primo su LaNostraTv.