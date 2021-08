Rosalinda Cannavò, gestaccio inaspettato: la reazione furiosa a un’offesa

Rosalinda Cannavò reagisce male a una critica: “Cafona e ineducata”

Continua ad essere al centro di critiche e polemiche Rosalinda Cannavò. Sui profili social dell’ex gieffina continuano a piovere commenti negativi, spesso vere e proprie offese gratuite riferite al suo aspetto fisico. A far riflettere in particolare un utente su Instagram è stato il fatto che in questi mesi Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga siano diventati una coppia affiatata e inseparabile anche se, a detta della persona in questione, l’attrice sfigurerebbe vicino al modello. “Certo che Adua Del Vesco vicino a quel fisicato di Andrea è proprio grassa”. Questo quanto scritto su Instagram dalla persona in questione, un commento che non è passato inosservato a Rosalinda Cannavò che ha risposto furiosa. L’attrice su Instagram Stories ha condiviso l’offesa ricevuta commentando:

“Guarda meglio “grassa” come mi definisci tu, che cafona e ineducata come te. Viva le mie rotondità e quelle di tutte le donne. Tiè”.

Rosalinda Cannavò fa un brutto gesto: arriva la risposta inaspettata a un’offesa

A corredo del commento pungente su Instagram Stories, Rosalinda Cannavò, che di recente non è stata bene, ha pubblicato un video in cui fa il gesto dell’ombrello alla persona che l’ha offesa suo social. Ma non è tutto perchè la fidanzata di Andrea Zenga ha dedicato anche le sue storie successive alla persona in questione, cantando la canzone di Alberto Sordi “Ti c’hanno” e improvvisando un vero e proprio balletto. Insomma le critiche continuano a turbare Rosalinda Cannavò che, dopo aver avuto in passato problemi alimentari, ora sembra però aver ritrovato fiducia in se stessa, anche grazie all’amore di Andrea Zenga.

Rosalinda Cannavò spicca il volo e annuncia: “Per voi una piccola anteprima”

Richiestissima in qualità di modella dopo il Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò sta vivendo un momento d’oro professionalmente parlando. Nel suo ultimo post su Instagram la fidanzata di Andrea Zenga ha svelato una novità raccontando: “Una piccola anteprima della nuova collezione spring summer 2022! Questi sono i look che ho scelto da farvi vedere indossati. Mi piacerebbe sapere però qual è il vostro look preferito”.

