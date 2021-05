Rosalinda Cannavò, Il duro sfogo sui social. Il tradimento di Andrea Zenga e spunta il nome della Marcuzzi. Bomba Gossip

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno voluto far chiarezza sui gossip riguardanti un tradimento da parte di lui. La coppia si è formata all’interno della casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. In quel momento lei era impegnata in una relazione decennale con Giuliano, ma allo stesso tempo era in crisi con se stessa e con il suo fidanzato storico. Quando le si è aperta la possibilità di cominciare a frequentare il giovane rampollo, non se lo è fatto ripetere due volte, lanciandosi nella relazione nonostante tutto. Storia che continua ancora oggi, a distanza di mesi dalla fine del reality.

Da quando sono usciti dalla casa più spiata d’Italia Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non si sono mai mollati. Anzi, nell’ultimo periodo hanno convissuto a casa di lui. Poi, la ex Adua Del Vesco ha preso in affitto una casa a Milano, dicendo di aver bisogno di trovare i suoi spazi: “Faremo un po’ qui e un po’ da me. Lui avrà il suo spazio a casa mia e io da lui”. Ma già questa decisione aveva allarmato i fans della coppia, preoccupati che la separazione avesse un significato più forte. Anche in merito al trasferimento, l’attrice è voluta intervenire tramite i suoi canali social.

“Ormai sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida’ e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa, c’è sempre un modo per essere attaccati”. Sono queste le parole di rammarico che Rosalinda Cannavò ha espresso ai suoi follower. Come ogni personaggio in vista, la sua pagina Instagram è anche piena di haters, che non perdono occasione per criticarla. L’attrice ha fatto anche notare che si tratta sempre di profili fasulli che non hanno il coraggio di dirle le cose in faccia.

Rosalinda e Andrea Zenga sono davvero sull’orlo di una crisi?

Dopo le voci riguardanti il trasferimento, sono nate quelle riguardanti un presunto tradimento di Andrea Zenga con una donna più adulta. Sono stati tantissimi i giornali che hanno dedicato spazio alla notizia: “Donna misteriosa frequentata da Andrea, alle spalle della Cannavò. Liaison segreta per il figlio di Walter. Storia mai svelata tra Zenga e una persona ignota più matura di lui” questi sono solo alcuni dei titoli che hanno imperversato sul web, scatenando il suo pubblico. Ma Rosalinda Cannavò non si è lasciata influenzare dai rumors e ha difeso la sua relazione e il suo uomo.

“La donna matura con cui mi tradirebbe Andrea? Se vabbè, noi abbiamo gli agenti segreti, loro sanno tutto”. A intervenire su quest’ultima vicenda anche Andrea Zenga, che rispetto alla sua compagna è più timido e riservato. “Ragazzi non sto capendo più nulla io. Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco, ma la prendo a ridere..”. Il web si è scatenato: “Anche tu con la Marcuzzi? ” facendo riferimento al gossip con Stefano de Martino. Il pericolo di rottura quindi sembra essere scansato e Rosalinda Cannavò, fino a prova contraria, è ancora al centro dell’attenzione del suo nuovo fidanzato. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Rosalinda Cannavò, Il duro sfogo sui social. Il tradimento di Andrea Zenga e spunta il nome della Marcuzzi. Bomba Gossip proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.