Rosalinda Cannavò lo confessa: “Gli attacchi sul mio fisico mi condizionano”

Rosalinda Cannavò sugli attacchi sul suo fisico: “Ammetto che mi condizionano”

Rosalinda Cannavò un’attrice siciliana il cui nome d’arte è Adua Del Vesco, da quando ha concluso l’intensa esperienza al Grande Fratello Vip 5 continua a fare i conti con diverse critiche: a prendere di mira l’ex gieffina ovviamente sono i numerosi leoni da tastiera.

La fidanzata di Andrea Zenga oggi mercoledì 21 luglio 2021 dopo aver dato il suo buongiorno ai suoi fan ha condiviso due sue nuove foto sul proprio profilo Instagram, in cui è in costume. Rosalinda ha colto l’occasione per ammettere di dare peso alle offese che riceve sul suo aspetto fisico, visto che ha scritto:

“Ammetto che ricevo molti attacchi sul mio aspetto fisico. Ammetto che questi mi condizionano non solo nel pubblicare foto in costume”.

Rosalinda Cannavò si sfoga: “Spesso mi crea imbarazzo a stare in costume davanti alla gente”

Rosalinda Cannavò una delle ex protagoniste più chiacchierate della quinta edizione del GF Vip ancora al centro del gossip per la storia d’amore con Andrea Zenga che procede a gonfie vele, spesso si trova a fare i conti con gli haters. L’attrice siciliana oggi si è lasciata andare all’ennesimo sfogo, a causa di coloro che non perdono l’occasione per criticarla.

L’ex gieffina dopo non aver nascosto di non rimanere indifferente alle offese sul suo fisico, ha aggiunto:

“Cosa ancora più grave è che non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool ma di condizionamenti nella vita vera, tanto da crearmi spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente“.

Rosalinda Cannavò fa un’ammissione: “Non è una boccata di autostima”

Rosalinda Cannavò con lo stesso post dopo aver specificato di aver detto spesso di farsi scivolare addosso ciò che le dicono a livello estetico, ha ammesso:

“Per molte di voi come me sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento, non è poi una boccata di autostima“.

Infine la fidanzata di Andrea Zenga che nelle scorse settimane si è lasciata andare a uno sfogo sul passato, ha concluso dicendo: “In una società dove conta di più apparire che essere io voglio vincere l’insensata paura di non essere come gli altri vogliono che io sia. E mi mostro in bikini che vi piaccia o no”.

