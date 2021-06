Rosalinda Cannavò mostra le foto di quando era anoressica: “Qua ho pensato di farla finita”

Rosalinda Cannavò torna a parlare dell’anoressia

Ebbene sì, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò sarà l’ospite del secondo appuntamento de Il Bianco e Il Nero, il nuovo format on-demand sulla piattaforma di Sky, LiveNow condotto dal giornalista ed autore televisivo Gabriele Parpiglia. In quell’occasione il pubblico avrà modo di vedere una lunga intervista dedicata alla 28enne messinese. Infatti, per la prima volta parlerà di un periodo molto buio della sua vita.

In pratica, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ricorderà quando era anoressica. Attraverso il canale Instagram si legge anche: “Gabriele Parpiglia si occupa da mesi dell’inchiesta Ares-Gate e senza nascondersi svelerà la verità raccontando i buchi neri che si celano dentro questa oscura vicenda che vedono Rosalinda esclusivamente come vittima di un sistema più grande e feroce“.

L’ex gieffina ospite del format LiveNow

Quando Rosalinda Cannavò era una concorrente del Grande Fratello Vip 5, oltre alla vicenda legata ai disturbi alimentari, ha parlato anche quello della violenza sessuale, che la stessa attrice siciliana ha subìto quando era una minorenne, infatti aveva solo 12 anni.

“Non avevo mai parlato di questa cosa prima del Grande Fratello. Solo mia madre lo sapeva. È un dolore che mi ha segnato tantissimo e che mi porto dentro ancora oggi. Spero che il mio racconto abbia potuto aiutare altre ragazze che sono vittime di violenze. All’epoca ho commesso un errore grave, quello di non raccontarlo e di non denunciare”, ha dichiarato la fidanzata di Andrea Zenga in una sua ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin.

Il post di Gabriele Parpiglia

Sempre sul profilo Instagram del giornalista Gabriele Parpiglia, in merito alla puntata LiveNow dedicata a Rosalinda Cannavò ha scritto anche: “Il titolo della seconda puntata del talk short “Compromessi d’identità per il successo” vedrà come ospite l’attrice Rosalinda Cannavò che, per la prima volta, parlerà del dolore nascosto dentro il suo cuore e legato ad un periodo particolare della sua vita. Un periodo devastante dove la sua identità è stata violata, cambiata, distrutta; idem il suo corpo come si può vedere in queste immagini esclusive, in allegato e altre (drammatiche) le mostreremo in diretta”. Ecco il post integrale: