Rosalinda Cannavò nei guai: pubblicizza prodotti dimagranti e il web la insulta

Rosalinda Cannavò è entrata nella casa del GF Vip non nascondendo un passato fatto di abusi e di problemi alimentari. Durante la sua permanenza al reality, l’ex gieffina ha più volte raccontato com’era la sua vita prima che potesse riprenderla in mano, ma qualcosa ora sembra andare storto. Una volta uscita dalla casa del GF Vip, infatti, Rosalinda Cannavò ha subìto il fascino del web e ha deciso di darsi alle sponsorizzazioni di abbigliamento e non solo. Le sue ultime collaborazioni con un brand che vende bibitoni dimagranti le hanno fatto passare alcuni guai. Ma cosa è successo?

Il web contro Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò è entrata nella casa del GF Vip come Adua Del Vesco e ne è uscita poi con il suo vero nome, vivendo una magica storia d’amore con Andrea Zenga, anche lui ex gieffino. Da quando l’attrice è nuovamente nel mondo reale, ha iniziato a sponsorizzare diversi prodotti, ma uno in particolare ha generato malcontento sui social: Rosalinda, infatti, ha collaborato con un’azienda che produce prodotti dietetici e dimagranti e ha pensato di proporre una sfida ai suoi followers.

La sfida della Cannavò consiste nel sostituire alcuni pasti con le bevande dimagranti del brand per 5 o 14 giorni, a seconda del risultato che si vuole ottenere. Non appena il web si è reso conto di cosa stesse proponendo Rosalinda vi è stata una vera e propria insurrezione da parte di moltissimi utenti, facendo scoppiare subito una grossa polemica. L’attrice stessa ha dovuto combattere contro l’anoressia e oggi propone bibite dimagranti da sostituire ad alcuni parti per un apporto calorico di 230 chilocalorie.

Sul web moltissimi utenti dei social si sono schierati contro Rosalinda Cannavò. Ecco cosa si legge su Twitter:

Cioè ha seriamente invitato a fare una challenge di un mese dove sostituisce a colazione e cena quei beveroni???



Raga ma certe cose non dovrebbero essere passabili, ha tante fan giovani che la seguono magari con disturbi alimentari dopo che ha raccontato la sua storia.

E ancora:

Finora ho sopportato le innumerevoli sponsorizzazioni di Rosalinda perché mi stava simpatica, ma proporre questa challenge è un qualcosa di davvero vergognoso e PERICOLOSO, ho unfollowato SUBITO, vi invito a farlo per farle capire quanto sia sbagliato il messaggio che dà

Ricordiamo che per seguire un corretto regime alimentare è doveroso consultare un medico esperto, che possa indicarci la giusta via per rimetterci in forma assecondando la nostra struttura fisica e le nostre abitudini. Rosalinda Cannavò come prenderà queste amare critiche dal web? Restiamo in attesa di aggiornamenti!