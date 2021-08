Rosalinda Cannavò rompe il silenzio e confessa: “La situazione sta degenerando”

Rosalinda Cannavò manifesta la sua preoccupazione: “Per me la situazione è degenerata”

Rosalinda Cannavò reduce dall’esperienza vissuta nella quinta edizione del Grande Fratello Vip che intanto si prepara a riaprire i battenti, oggi venerdì 27 agosto 2021 non ha nascosto la sua evidente preoccupazione sui social. La fidanzata di Andrea Zenga ha rotto il silenzio tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, per affrontare un argomento molto importante in merito alla pandemia da Covid-19.

L’attrice siciliana prima di far sapere di non gradire il fatto che la gente che ha incontrato non ha fatto il vaccino, ha detto: “Per me la situazione è degenerata”.



Rosalinda Cannavò non lo nasconde: “Quello che mi fa più paura è l’ignoranza”

L’attrice Rosalinda Cannavò al centro del gossip per la storia d’amore con Andrea Zenga nata al GF Vip 5, tre ore fa si è fatta sentire sui social. L’ex gieffina per iniziare ha salutato i suoi fan affermando: “Non so perchè ho questo brutto vizio di svegliarmi presto anche in vacanza. Ancora non riesco a formulare frasi di senso compiuto”. A questo punto Rosalinda si è mostrata dispiaciuta per la situazione che ha trovato in Sicilia: “Io sono arrivata qui e devo dire con mia amarezza che la maggior parte delle persone non hanno il vaccino, e alla mia domanda perchè hai fatto questa scelta non sapevano darmi una motivazione concreta, quella che io so dare per aver preso questa scelta di vaccinarmi”.

Rosalinda ha continuato a sfogarsi ammettendo:

“Questo mi da molta amarezza, perchè la Sicilia adesso lunedì diventerà zona gialla, quindi questo fa capire che la situazione sta degenerando. A me quello che più in assoluto fa paura è l’ignoranza e anche in questo caso a mio avviso sta anche qui prevaricando l’ignoranza”.

Rosalinda Cannavò fa un’amara ammissione: “Questa cosa mi rattrista tantissimo”

Rosalinda Cannavò conosciuta dal pubblico anche con il nome d’arte Adua Del Vesco, ha approfondito la questione dopo aver ribadito di rispettare qualsiasi scelta, invitando i suoi fan a esprimere il loro parere: “Cosa ne pensate voi? Siete d’accordo con me oppure no?”.

Per concludere l’ex gieffina che di recente ha fatto sapere di portare avanti la sua lotta contro il body shaming ha aggiunto:

“Detto questo adesso preparo la mia colazione perchè non ci voglio pensare. Questa cosa mi rattrista tantissimo“.

