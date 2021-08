Rosalinda Cannavò: “Sembrava impossibile dopo l’anoressia”, il nuovo traguardo

Rosalinda Cannavò torna ad allenarsi: “Sembrava impossibile ricominciare dopo l’anoressia”

“Sembrava impossibile ricominciare dopo l’anoressia. Ero anche io una sportiva un tempo. Piano e grazie all’aiuto di un esperto sono sicura ce la farò”.

Questa la confessione di Rosalinda Cannavò su Instagram Stories. L’ex gieffina in queste ore è tornata in palestra e a fermarla non è bastato il caldo torrido del mese di agosto. Determinata e sicura dei suoi passi la fidanzata di Andrea Zenga ha deciso di tornare a fare sport, ovviamente seguita da una persona competente e senza strafare. “Non per il fisico” ha commentato Rosalinda Cannavò, che mostra comunque una forma invidiabile, “ma i benefici dello sport sulla salute anche mentale sono incredibili”. Insomma dopo il Grande Fratello Vip l’attrice ha deciso di dedicare del tempo a se stessa a partire dall’allenamento e non solo. Nelle scorse settimane Rosalinda Cannavò ha preso lezioni di canto, pronta forse per candidarsi come prossima concorrente di Tale e Quale Show.



Rosalinda Cannavò non lo nasconde: “È stato massacrante”. Cosa è successo in palestra

Senza peli sulla lingua, Rosalinda Cannavò non ha nascosto che tornare in palestra è stato difficile. Spesso criticata per il suo aspetto fisico, l’attrice, che ha risposto con un gestaccio a un’offesa, aveva un po’ abbandonato lo sport dopo aver avuto problemi alimentari e ora ha deciso di rimettersi in forma. Su Instagram Stories la fidanzata di Andrea Zenga ha mostrato una parte dell’allenamento e ha commentato: “Vi mostro alcuni esercizi di un circuito massacrante”. Insomma, l’amore per Andrea Zenga e l’esperienza al Grande Fratello Vip sembrerebbero aver fatto decisamente bene all’attrice che ha deciso di riprendere in mano la sua vita.

Rosalinda Cannavò stanca ma felice: il nuovo obiettivo dell’attrice

Terminato l’allenamento in palestra Rosalinda Cannavò, che di recente ha ammesso di essere insopportabile, non ha potuto fare a meno di mostrare la sua felicità sui social per il traguardo raggiunto. La fidanzata di Andrea Zenga si è mostrata sudata dopo il duro allenamento ma soddisfatta e pronta a proseguire su questa strada.

