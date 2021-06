Rosalinda Cannavò senza freni “Sto con te perchè …”

Rosalinda Cannavò conosciuta anche come Adua del Vesco, come sappiamo è stata una delle protagoniste principali dell’ edizione 2021 del Grande Fratello vip. All’interno della casa più spiata d’Italia, Adua del Vesco sembra che abbiano anche trovato l’amore. In realtà, quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, sembrerebbe che Rosalida fosse fidanzata con Giuliano il suo storico fidanzato.

Rosalinda Cannavò e l’amore con Andrea Zenga

La donna avrebbe però intrecciato una relazione con un altro coinquilino della casa ovvero Andrea Zenga. La loro storia d’amore è stata piuttosto messa in dubbio all’interno della casa dai loro compagni d’avventura, ma anche all’esterno. Entrambi però una volta usciti dal Grande Fratello Vip sono riusciti a dimostrare che la loro relazione fosse vera e soprattutto che il loro amore fosse unico e non di certo una farsa. I due sono andati a convivere praticamente da subito e sono stati anche protagonisti di uno scherzo fatto da Le Iene.

L’errore di Andrea e la dedica d’amore di Rosalinda

Proprio in questi ultimi giorni, i due sono stati ancora una volta protagonisti di una gag che è divenuta tra l’altro particolarmente popolare sui social network. Sembrerebbe che su Instagram il fidanzato abbia sbagliato a taggare la fidanzata Rosalinda Cannavò, scrivendo invece di Adua del Vesco, Adua del vescovo. Si è trattato di un errore che sicuramente ha tanto divertito la stessa attrice, ma anche il tutti i loro follower. È stata questa però un’occasione per Rosalinda per fare una dichiarazione d’amore al suo fidanzato. “Quando il tuo fidanzato ha un pensiero dolce per te ma sbaglia il tag. Sto con te anche perchè mi fai ammazzare dal ridere”. Queste le parole scritte da Adua del Vesco. L’ex gieffino in realtà avrebbe soltanto voluto fare una dedica romantica a Rosalinda, dicendole di sentire la sua mancanza visto che attualmente Rosalinda si trova a Napoli per motivi di lavoro, ovvero per pubblicizzare un Resort. Zenga invece approfittando di questi giorni di stacco dalla sua fidanzata è tornato ad Osimo per stare qualche giorno insieme alla sua famiglia.

Tanti impegni per l’ex gieffina dopo il Gf Vip 5

Dopo l’esperienza al Grande Fratello vip per Rosalinda Cannavò si sono aperte tante strade. L’ex gieffino sembra che stia vivendo infatti un periodo piuttosto fortunato ed anche ricco di grandi impegni. Più che come attrice, sembra che abbia ho ricevuto tante richieste come modella e come testimonial ed è molto spesso impegnata in vari Shooting fotografici. “Appena rientrata in albergo dopo una giornata…è dalle 7 che sono sveglia, sono stanca però sono felice perchè è stata una giornata molto produttiva”. Questo quanto detto dall’attrice nel corso di una Instagram stories.